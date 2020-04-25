Ahmetli'de çalınan traktör Salihli'de bulundu MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde çalınan traktör, Salihli ilçesinde bulunup, sahibine teslim edildi.

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde çalınan traktör, Salihli ilçesinde bulunup, sahibine teslim edildi.

Ahmetli'nin Kendirlik Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Rüştü Bozer'in 58 DZ 893 plakalı traktörü, evinin garajından çalındı. Bozer'in şikayeti üzerine harekete geçen jandarma, çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarla traktörün Salihli ilçesinde, hurdacıya satıldığı belirlendi. Traktör hurdacıda bulunarak sahibi Bozer'e teslim edildi.Hurdacıya traktörü satan E.D. (25) ise evinde gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.D., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA