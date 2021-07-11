Ahmetli'de birahanede 'hesap' kavgası: 2 yaralı
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Ahmetli'de birahanede 'hesap' kavgası: 2 yaralı

Ahmetli'de birahanede 'hesap' kavgası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde hesap yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde hesap yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesi'nde bulunan bir birahanede; Ü.Y. (21) ve E.C.G (21) isimli şahıslar ile Ş.Ş. (27), Y. H.(38), M.A. (39) Y. D. (46) isimli şahıslar arasında hesaptaki anlaşmazlık yüzünden kavga çıktı. Yaşanan arbedede Ş.Ş. tarafından tabanca ile vurulan Ü.Y. yaralanırken, Y.H.'nin ise burnu kırıldı. Kavga sonrası Ü.Y. ve E.C.G. isimli şahıslar; Y.H., M.A., Y.D. ve Ş.Ş.'nin kendilerini darp ettiğini beyan ederek şikayetçi oldu. Kendi imkanlarıyla Turgutlu Devlet Hastanesine giden yaralı Ü.Y.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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