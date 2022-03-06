Ahmetli Belediyespor: 1Yunusemre Belediyespor: 1 - Haberler

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Ahmetli Belediyespor: 1Yunusemre Belediyespor: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ahmetli Belediyespor: 1Yunusemre Belediyespor: 1

Yunusemre Belediyespor, Ahmetli Belediyespor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Yunusemre Belediyespor, Ahmetli Belediyespor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 14. hafta mücadelesinde Yunusemre Belediyespor, deplasmanda Ahmetli Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Ahmetli Alahıdır Stadı'nda oynanan maçta Yunusemre Belediyespor'un golünü 25. dakikada Ali Arashan Altuntaş atarken, ev sahibi ekibin golünü 49. dakikada Tugay Akcan kaydetti. Yunusemre bu sonuçla puanını 21'e çıkardı. Mavi Beyazlılar haftaya Afyonkarahisar ekibi Sandıklıspor'u konuk edecek. - MANİSA

Ahmetli Belediyespor: 1Yunusemre Belediyespor: 1

Ahmetli Belediyespor: 1Yunusemre Belediyespor: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor

Amatör Lig, Spor, Haberler

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