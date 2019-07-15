Ahmetler'de Üstyapı Çalışmaları Son Sürat

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesinde alt ve üstyapı alanındaki dönüşümlerini sürdürüyor. Demirci ilçesine bağlı Ahmetler Mahallesi'nde hayata geçirilen 9 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilemesinin ardından üstyapı çalışmaları da devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ekipleri, 21 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen kilit parke ve bordür taşı uygulamalarında yarıyı geçti. Çalışma tamamlandığında Ahmetler tam anlamıyla yenilenmiş ve modern bir görünüme sahip olacak.

"Mahallemiz bu hizmetler sayesinde büyük ilerleme kaydediyor"

Ahmetler Mahalle Muhtarı Ercan Özer, mahallelerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ eliyle önemli çalışmalar yapıldığını ifade etti. Muhtar Özer, "Kilit parke taş döşemelerimiz büyük hızla devam ediyor. Mahallemiz gün geçtikçe daha güzel bir yer halini alıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ'ye emeklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Bu hizmetler sayesinde Ahmetler büyük ilerleme kaydediyor" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler