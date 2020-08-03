Ahmetbeyli'deki yangında sabotaj ihtimali
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ahmetbeyli'deki yangında sabotaj ihtimali

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Çile Mahallesi'nde dün öğle üzeri çıkan ve Kuşadası Körfezi'ndeki Ahmetbeyli Mahallesi'ne kadar ulaşan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Ahmetbeyli'deki yangında sabotaj ihtimali
03.08.2020 14:58 | Son Güncelleme: 03.08.2020 15:10

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Çile Mahallesi'nde dün öğle üzeri çıkan ve Kuşadası Körfezi'ndeki Ahmetbeyli Mahallesi'ne kadar ulaşan yangın kısmen kontrol altına alındı. Sabaha kadar süren yangının kısmen kontrol altına alınmasıyla birlikte başlayan soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ise yangında sabotaj ihtimali bulunduğunu söyledi.

Bilindiği gibi, büyük korku oluşturan ve Kuşadası'ndan da yakından izlenen yangın dün öğle saatlerinde Menderes'e bağlı Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkmıştı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan ve rüzgar nedeniyle büyüyen yangın dolayısıyla bölgeye ekipler sevk edilmişti. Kuşadası Körfezi'ne kıyısı bulunan Ahmetbeyli Mahallesi'ne ulaşan ve sabaha kadar devam eden yangın yerleşim yerlerini tehdit ederken, Koru sitesi yanma tehlikesine karşı boşaltılmıştı. Evlerini boşaltan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Ayrıca, Menderes Kaymakamlığının emirleriyle jandarma tarafından Kuşadası- Menderes karayolunun Çile- Ahmetbeyli arası çift yönlü olarak geçici şekilde trafiğe kapatılmıştı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerin ve çevre belediyelerin 17 arazöz, 7 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ile müdahale ettiği yangında Çile Mahallesi ile Ahmetbeyli Mahallesi arasındaki ormanlık alan tamamen yandı. Rüzgarın da etkisiyle Kuşadası Körfezi'ne paralel geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almak için ekipler sabaha kadar büyük çaba sarf ederken, günün aydınlanmasıyla beraber yangının boyutu ortaya çıkarken, alevlerin çok geniş bir alanda etkili olduğu görüldü. Sabahın ilk saatlerine kadar süren yangının etkili olduğu bölgelerde, günün aydınlanmasıyla birlikte havadan söndürme çalışmaları yeniden başladı. Çok sayıda yangın söndürme helikopterinin görev aldığı çalışmalar sürerken, yangının meydana geldiği bölgede ekiplerin başarılı çalışması sonucu alevler azaldı.

Bu arada, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar yangınlarda sabotaj ihtimali olduğunu söyledi. Başkan Kayalar, " Soğutma çalışmaları yapıyor, arazözlerin yanında 7 helikopter, 2 uçak ile yangını müdahale edildi. Yangın bir ara Koru sitesine çok yaklaştı, ekiplerin müdahalesiyle yangının evlere sıçraması önlendi. Çile Mahallesi'nden Ahmetbeyli'ye kadar olan bölge yandı. Dün 4 ayrı bölgede yangın çıktı, bu da kuşku verici bir durum. Bu konuda vatandaşlarımız duyarlı olması lazım. Bu bir sabotaj mı bunu araştırıyoruz. Çok güzel bir bölgemiz var, doğamız ve sahillerimizle. Piknik ve mangal uyarısı var. Ancak yangınların meydana geldiği yerler mangal yakılan bölgeler değil. Kuşku verici bir durum var ortada" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı Güncel
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor Ekonomi
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü Ekonomi
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu Magazin
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor Ekonomi
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı 3. Sayfa
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
Eski eşini sevgilisiyle görünce çılgına döndü! Etrafındaki herkese baltayla saldırdı
Eski eşini sevgilisiyle görünce çılgına döndü! Etrafındaki herkese baltayla saldırdı
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
6 ocağa ateş düştü! Kahreden kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
6 ocağa ateş düştü! Kahreden kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
Bakan Koca bunu ilk kez söyledi: Son günlerdeki vakalarda yeni belirtiler var
Bakan Koca bunu ilk kez söyledi: Son günlerdeki vakalarda yeni belirtiler var
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
Akhisarspor, Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor
Akhisarspor, Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor
Düzceli esnaf hatalı basım 50 TL'yi 75 bin liraya satacak
Düzceli esnaf hatalı basım 50 TL'yi 75 bin liraya satacak
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı
Evrim Keklik'ten 'Survivor All Star'a katılır mısın?' sorusuna tek kelimelik yanıt
Evrim Keklik'ten "Survivor All Star'a katılır mısın?" sorusuna tek kelimelik yanıt
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi
Ali Koç, yeni teknik direktör ve futbolcu transferi için tarih verdi: 1-2 gün içinde bir dizi açıklamalarımız olacak
Ali Koç, yeni teknik direktör ve futbolcu transferi için tarih verdi: 1-2 gün içinde bir dizi açıklamalarımız olacak
Son Dakika: Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldı
Son Dakika: Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldı
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'dan mesaj var: Ayasofya'da namaz kılmak istiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'dan mesaj var: Ayasofya'da namaz kılmak istiyorum
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi
Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Coşkun Sabah Gülben Ergen Mehmet Ali Erbil
Spor Beto Erol Bulut Okan Buruk Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Daha Fazla İzmir Bakan Futbol Instagram
Şu an buradasınız: Ahmetbeyli'deki yangında sabotaj ihtimali - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 15:12:26. #1.14#
title