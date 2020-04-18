Ahmetbey Belediyesi, kamu ve özel sektör çalışanlarına siperli maske dağıttı Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde, belediye tarafından üretilen siperlikli maskeler, kamu ve özel sektör çalışanlarına dağıtıldı.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde, belediye tarafından üretilen siperlikli maskeler, kamu ve özel sektör çalışanlarına dağıtıldı.

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, açıklamasında, 3D yazıcılar ile belediye personelinin 300 siperlikli maske ürettiğini belirtti.

Öncelikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine maskeleri ücretsiz dağıttıklarını ifade eden Altıntaş, beldedeki kamu ve özel sektör personeli ile esnaflara da verdiklerini kaydetti.

Büyük bir özveri ile maske üretiminde bulunan belediye personeline teşekkür eden Altıntaş, şunları kaydetti:

"Koruyucuların vizör kısmında kullandığımız malzeme 500 mikron kalınlığında olup, piyasada bulunan tek kullanımlık benzerlerinden çok daha kaliteli ve dezenfekte edilerek uzun süre kullanılabilecek niteliktedir. Üretim ve paketlemenin her anında ürünler dezenfekte edilmiştir. Üretimde emeği geçen tüm personelimize teşekkür ederim."

Kaynak: AA