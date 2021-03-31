Ahmet Yiğider'in 'Kafa' Moskova'da

Sanatçının 4 yıldan bu yana atölyesinde ürettiği eserlerden oluşan sergi, Rusya'nın en prestijli çağdaş sanat galerinden Moskova Gallery Fine Art'ta 8 Nisan'da açılıyor.

Sanatçının 4 yıldan bu yana atölyesinde ürettiği eserlerden oluşan sergi, Rusya'nın en prestijli çağdaş sanat galerinden Moskova Gallery Fine Art'ta 8 Nisan'da açılıyor. Sergi, bir ay boyunca devam edecek.

Sergi, sanatçının 2017 yılından bugüne kadar üretmiş olduğu 15 eserden oluşuyor. "Intellect/ Kafa" sergisindeki eserler, farklı üretim evrelerini kapsayan iki grupta inceleniyor. Sergiye ismini veren ilk seri, insanoğlunun gelişimine tarih ve zaman faktörünü de dahil ederek farklı açılardan bakıyor. Bugün ulaşmış olduğu bilgi ile insanoğlunun, maddeye daha çok hükmetme, makro ve mikro evreni daha iyi kavrayabilme noktasında büyük mesafe kat etmiş olmasına rağmen; temsil ettiği farkındalık, düşünme, sorumluluk ve erdem seviyelerinin büyük bir utanç vesilesi olarak sorgulanabileceğine dikkat çekiyor.

Kaynak: Hürriyet