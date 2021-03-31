Ahmet Yiğider'in 'Kafa' Moskova'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ahmet Yiğider'in 'Kafa' Moskova'da

Hürriyet - Haberler | Magazin
Ahmet Yiğider'in 'Kafa' Moskova'da

Sanatçının 4 yıldan bu yana atölyesinde ürettiği eserlerden oluşan sergi, Rusya'nın en prestijli çağdaş sanat galerinden Moskova Gallery Fine Art'ta 8 Nisan'da açılıyor.

Sanatçının 4 yıldan bu yana atölyesinde ürettiği eserlerden oluşan sergi, Rusya'nın en prestijli çağdaş sanat galerinden Moskova Gallery Fine Art'ta 8 Nisan'da açılıyor. Sergi, bir ay boyunca devam edecek.

Sergi, sanatçının 2017 yılından bugüne kadar üretmiş olduğu 15 eserden oluşuyor. "Intellect/ Kafa" sergisindeki eserler, farklı üretim evrelerini kapsayan iki grupta inceleniyor. Sergiye ismini veren ilk seri, insanoğlunun gelişimine tarih ve zaman faktörünü de dahil ederek farklı açılardan bakıyor. Bugün ulaşmış olduğu bilgi ile insanoğlunun, maddeye daha çok hükmetme, makro ve mikro evreni daha iyi kavrayabilme noktasında büyük mesafe kat etmiş olmasına rağmen; temsil ettiği farkındalık, düşünme, sorumluluk ve erdem seviyelerinin büyük bir utanç vesilesi olarak sorgulanabileceğine dikkat çekiyor.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahir Ünal Hayati Yazıcı Erkan Kandemir Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Merve Dizdar Berrak Tüzünataç
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ahmet Yiğider'in 'Kafa' Moskova'da - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 16:45:34. #1.14#
title