Ahmet Yesevi Üniversitesinde Türkiyeli Öğrencilerden iftar yemeği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ahmet Yesevi Üniversitesinde Türkiyeli Öğrencilerden iftar yemeği

Ahmet Yesevi Üniversitesinde Türkiyeli Öğrencilerden iftar yemeği
Habermetre - Haberler | Toplum

Ahmet Yesevi Üniversitesinde okumakta olan Türkiyeli öğrenciler tarafından iftar programı düzenlendi.

Ahmet Yesevi Üniversitesinde okumakta olan Türkiyeli öğrenciler tarafından iftar programı düzenlendi. 19 Haziran Pazartesi günü Türkistan Yerleşkesi üniversite yemekhanesinde büyük ilgi ile gerçekleşen iftara Türk, Kazak öğrencilerin yanı sıra Türk Dünyasının değişik memleketlerinden 500'e yakın öğrenci katıldı.

Ramazan ayının dostluk, kardeşlik, kaynaşma ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayan öğrenciler Türkiye'deki iftar kültürünü Türk Dünyasından gelen öğrencilere yaşatmak ve iftar sofralarında birlik ve beraberliği pekiştirmek istediklerini ifade ederek bu coşkuyu bura da yaşattıkları ve sıra arkadaşlarıyla paylaştıkları için mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Tweet

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Şevval Sam Sezen Aksu Demet Akalın
Spor Balotelli Arda Turan Erol Bulut Metin Oktay Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ahmet Yesevi Üniversitesinde Türkiyeli Öğrencilerden iftar yemeği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 11:21:30. #1.15#

title