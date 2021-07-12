Ahmet Yesevi Üniversitesinde Türkiyeli Öğrencilerden iftar yemeği

Ahmet Yesevi Üniversitesinde okumakta olan Türkiyeli öğrenciler tarafından iftar programı düzenlendi.

Ahmet Yesevi Üniversitesinde okumakta olan Türkiyeli öğrenciler tarafından iftar programı düzenlendi. 19 Haziran Pazartesi günü Türkistan Yerleşkesi üniversite yemekhanesinde büyük ilgi ile gerçekleşen iftara Türk, Kazak öğrencilerin yanı sıra Türk Dünyasının değişik memleketlerinden 500'e yakın öğrenci katıldı.

Ramazan ayının dostluk, kardeşlik, kaynaşma ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayan öğrenciler Türkiye'deki iftar kültürünü Türk Dünyasından gelen öğrencilere yaşatmak ve iftar sofralarında birlik ve beraberliği pekiştirmek istediklerini ifade ederek bu coşkuyu bura da yaşattıkları ve sıra arkadaşlarıyla paylaştıkları için mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

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Kaynak: Habermetre