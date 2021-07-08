Ahmet Yesevi Üniversitesinde "Kazakistan'ın Hayvansal Ürün Ticareti" Konferansı Düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ahmet Yesevi Üniversitesinde "Kazakistan'ın Hayvansal Ürün Ticareti" Konferansı Düzenlendi

Ahmet Yesevi Üniversitesinde 'Kazakistan'ın Hayvansal Ürün Ticareti' Konferansı Düzenlendi
Habermetre - Haberler | Toplum

Avrasya Araştırma Enstitüsünün Araştırmacısı Erkinbek Turgunov, 1 Temmuz 2021 tarihinde "Kazakistan'ın Hayvansal Ürün Ticareti" başlıklı çevrim içi konferans verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsünün Araştırmacısı Erkinbek Turgunov, 1 Temmuz 2021 tarihinde "Kazakistan'ın Hayvansal Ürün Ticareti" başlıklı çevrim içi konferans verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer'in açılış konuşmasından sonra söz verdiği Avrasya Araştırma Enstitüsünün Araştırmacısı Erkinbek Turgunov, Kazakistan'ın hayvansal ürünleri hakkında detaylı analizlerin yer aldığı sunumuna başladı. Erkinbek Turgunov, Kazakistan'da tarımın geliştirilmesi için ayrılan sübvansiyon miktarının 2018'de iki katına çıkarak 76 milyar tenge'ye ulaştığını açıkladı. 2014 yılında tahsis edilen fonların 49 milyar tenge olduğundan bahsetti. Meralar dahil 181 milyon hektarlık tarım arazisinin veya 73 milyon hektarının %40'ının bozulduğu bildirildi. Konferansın devamında, Kazakistan'da meraların iki acil sorunu olduğunu belirten Turgunov, bunlardan birincisi, meraların kırsal alanlara yakınlığı ve diğer işletme türlerinin gelişmesi, tesislerin inşası önümüzdeki yıllarda aile hayvancılığının önünde büyük bir engel olacaktır. İkincisi, uzak bölgelerdeki altyapı eksikliğidir, dedi.

Erkinbek Turgunov, Kanada ve Uruguay gibi dünya et ihracat güçlerinin 14-15 milyon hektar arasında mera kullandığını, Kazakistan'ın bu ülkelerden daha fazla meraya sahip olduğu göz önüne alındığında, ülkenin canlı hayvan ve et ihracatında lider olma potansiyeline sahip olabileceğini ifade etti.

Turgunov; iyi gelişmiş bir hayvancılık sektörüne sahip Almatı bölgesinin liderliği, Taldikorgan havalimanını canlı hayvan ve et taşımacılığına yönelik ihtiyaçlara uygun hale getirirse, çiftçilerin ihracat rotalarının genişleyeceğini ifade etti. Örneğin Zhambyl (1, 6 bin ton) ve Türkistan (611 bin ton) çiftçilerinin Taraz Havalimanının kapasitesi nedeniyle koyun eti ihracatı için büyük bir fırsata sahip olduğundan söz etti.

Konferansın sonunda katılımcılar konuyla ilgili görüş alışverişinde bulundular. Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer sunumu için araştırmacı Erkinbek Turgunov'a teşekkür ederek gelecekte bu konuyla ilgili önemli yayınların yapılması gerektiğini söyledi.

Tweet

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Kartal Tibet Melisa Döngel Sertab Erener
Spor Balotelli Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ahmet Yesevi Üniversitesinde "Kazakistan'ın Hayvansal Ürün Ticareti" Konferansı Düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 22:12:55. #1.15#

title