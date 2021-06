Ahmet Yesevi Üniversitesinde "Globalization, Supply Chains And The Pandemic: Examples From Turkic World" Paneli Düzenlendi

28 Mayıs 2021 tarihinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü ile Uluslararası Ekonomik Araştırma ve Çalışmalar Derneği iş birliğinde "Globalization, Supply Chains and the Pandemic: Examples from Turkic World" başlıklı E-panel düzenlendi.