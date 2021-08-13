Ahmet Yesevi Üniversitesinde Diploma Töreni Düzenlendi

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin Lisans Programını tamamlayan Türkiyeli mezunlar için 13 Ağustos 2021 tarihinde sembolik bir diploma töreni düzenlendi.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin Lisans Programını tamamlayan Türkiyeli mezunlar için 13 Ağustos 2021 tarihinde sembolik bir diploma töreni düzenlendi. Uluslararası üniversitemizde eğitim alarak bilgi-görgü artıran genç mezunları gönülden tebrik eden Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, öğrencilere diplomalarını verdi.

Rektör Vekili Tomar, "Sizlere hayatta başarılar diliyorum! Sizlerin büyük başarıları elde edeceğinize eminim. Sizin başarınız bizim sevincimizdir. Ömür boyu Ahmet Yesevi Üniversitesi ailesi mensubu olduğunuzu hatırınızda tutun. Üniversitemizi ve bizleri unutmayın ve arkadaşlarınızla aranızdaki bağı koparmayın. Kapımız sizlere daima açıktır. Allah yolunuzu açık etsin" diye konuştu.

Mezunlar, heyecan dolu duygularını paylaştılar ve üniversitemize teşekkürlerini ilettiler. Tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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Kaynak: Habermetre