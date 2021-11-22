Ahmet Yesevi Üniversitesinde "Development Prospects of Ukrainian Gas Sector" Semineri Düzenlendi

ADASTRA Araştırma Merkezi Direktörü Viktor Karvatskyy, 18 Kasım 2021 tarihinde "Development Prospects of Ukrainian Gas Sector" başlıklı çevrim içi seminer verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer'in takdim konuşmasından sonra söz alan Viktor Karvatskyy, bu imkan dolayısıyla Enstitü'ye teşekkürlerini sundu. Viktor Karvatskyy ana hatlarıyla Ukrayna'daki enerji konusu, özellikle de gaz endüstrisi hakkında önemli bilgiler sundu.

Seminerin devamında, şu anda dünyada en çok tartışılan önemli konulardan birisinin enerji konusu olduğundan bahseden Viktor Karvatskyy, coğrafi konumu ve maden kaynaklarının mevcudiyeti nedeniyle Ukrayna'nın Avrupa'ya doğal gaz ulaşımı ve dağıtımında kilit rol oynadığını ve madencilik sektöründe önemli bir ülke olduğunu vurguladı. Bu bağlamda, Avrupa'ya ulaşan Rus gazının önemli bir kısmının Ukrayna gaz taşıma sisteminden geçtiğini söyledi.

Ayrıca, Ukrayna'nın kendisinin de oldukça büyük bir gaz tüketicisi olduğunu belirten Viktor Karvatskyy, ülkede yılda yaklaşık 30 milyar metreküp gaz tüketildiğini, kendi üretiminin ise sadece 20 milyar metreküp olduğunu da ifade etti. Ukrayna'nın 1, 1 trilyon metreküp olduğu tahmin edilen çok büyük gaz rezervlerine sahip olduğunun altını çizen Viktor Karvatskyy, ülkenin, Avrupa'nın önde gelen bir gaz merkezi olma şansına sahip olduğunu belirtti. Ancak doğalgaz potansiyelini gerçekleştirmek için Ukrayna'nın birtakım engelleri aşması ve önemli dönüşümler gerçekleştirmesi gerektiğinden söz eden Viktor Karvatskyy, önemli sorunlardan biri olarak Rusya'nın Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz ihraç etme konusunda isteksiz olmasını gösterdi. Bu nedenle Rusya'nın, Kuzey Akım projesini desteklemek için tüm gücüyle çalıştığını da dile getirdi.

Seminer sonunda, Viktor Karvatskyy, Ukrayna'nın, ayrıca, yaklaşık 50 milyar metreküplük çok büyük bir depolama kapasitesine sahip olduğunu vurgulayarak, ancak bundan tam olarak yararlanmak için Ukrayna'nın tüketicilere enerji güvenliğini garanti etmek ve onların güvenini kazanmak için gaz iletim sistemini modernize etmesi gerektiğini belirterek konuşmasını tamamladı.

Seminer, katılımcıların konu ile ilgili çeşitli düşüncelerini aktarmaları ve soru-cevap bölümü ile sona erdi.

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