Ahmet Yesevi Üniversitesinde "28 Haziran Gazeteciler Günü" Kutlama ve Ödül Töreni Düzenlendi
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Ahmet Yesevi Üniversitesinde "28 Haziran Gazeteciler Günü" Kutlama ve Ödül Töreni Düzenlendi

Ahmet Yesevi Üniversitesinde '28 Haziran Gazeteciler Günü' Kutlama ve Ödül Töreni Düzenlendi
Habermetre - Haberler | Toplum

"28 Haziran Gazeteciler Günü" Kutlama ve Ödül Töreni; Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temirbekova'nın, Rektör Vekili Prof. Dr.

"28 Haziran Gazeteciler Günü" Kutlama ve Ödül Töreni; Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temirbekova'nın, Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar'ın, Rektör Yardımcısı Askar Turganbayev'ın, Kazakistan Gazeteciler Sendikası Başkanı Galymzhan Elshibay'ın, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Gazetecilik Bölümü akademik personelinin ve medya temsilcilerinin katılımlarıyla 28. 06. 2021 Pazartesi günü üniversitemiz kütüphanesinin konferans salonunda gerçekleştirildi.

"28 Haziran Gazeteciler Günü" kapsamında, kitle iletişim araçları alanında uzun yıllardır çalışmakta olan yüksek nitelikli ve deneyimli basın mensupları tebrik edilerek kendilerine teşekkür mektupları ve hediyeler takdim edildi.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi "Gazetecilik Bölümü"nün kurucusu Prof. Dr. S. Sadykov, "2021- Yılın Eğitimcisi" unvanına layık görülürken katkılarından dolayı "Kazakistan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlığının 30. Yıl Dönümü" hatıra rozeti ile ödüllendirildi.

Kazakistan Gazeteciler Sendikası Başkanı Galymzhan Elshibay, kamuoyuna doğru bilgi vermek için gece gündüz çalışan gazeteciler adına düzenlenen kutlama programı için üniversite yönetimine teşekkür etti.

Kütüphane personelinin, konuklar için düzenlemiş olduğu kitap sergisinin ziyaretiyle program sona erdi.

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Kaynak: Habermetre

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