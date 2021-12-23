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Ahmet Yesevi Üniversitesi QS Sıralamasında Yükseldi

Ahmet Yesevi Üniversitesi QS Sıralamasında Yükseldi
Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversitemiz QS sıralamasında Gelişmekte olan Avrupa ve Orta Asya (EECA) Üniversiteleri sıralamasında 2021 yılında 450 üniversite arasında 130. sıraya yerleşerek geçen yıla göre 45 basamak yükseldi.

Üniversitemiz QS sıralamasında Gelişmekte olan Avrupa ve Orta Asya (EECA) Üniversiteleri sıralamasında 2021 yılında 450 üniversite arasında 130. sıraya yerleşerek geçen yıla göre 45 basamak yükseldi.

QS sıralamasındaki başarılarından dolayı üniversite personelimizi tebrik ederiz.

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