Ahmet Yesevi Üniversitesi Öğrencisi Madina Aman "2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası"nda Bronz Madalya Kazandı
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerimizden Madina Aman, 16-22 Ağustos 2021 tarihlerinde Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenen "2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası"nda kadınlar 59 kiloda bronz madalya kazandı.
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerimizden Madina Aman, 16-22 Ağustos 2021 tarihlerinde Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenen "2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası"nda kadınlar 59 kiloda bronz madalya kazandı.
Öğrencimiz Madina Aman ve hocalarını kutluyor, başarılarının daim olmasını diliyoruz.
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Kaynak: Habermetre