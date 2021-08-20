Ahmet Yesevi Üniversitesi Öğrencisi Madina Aman "2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası"nda Bronz Madalya Kazandı
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Ahmet Yesevi Üniversitesi Öğrencisi Madina Aman "2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası"nda Bronz Madalya Kazandı

Ahmet Yesevi Üniversitesi Öğrencisi Madina Aman '2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerimizden Madina Aman, 16-22 Ağustos 2021 tarihlerinde Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenen "2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası"nda kadınlar 59 kiloda bronz madalya kazandı.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerimizden Madina Aman, 16-22 Ağustos 2021 tarihlerinde Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenen "2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası"nda kadınlar 59 kiloda bronz madalya kazandı.

Öğrencimiz Madina Aman ve hocalarını kutluyor, başarılarının daim olmasını diliyoruz.

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Kaynak: Habermetre

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Ahmet Yesevi Üniversitesi Öğrencisi Madina Aman "2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası"nda Bronz Madalya Kazandı - Haberler
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