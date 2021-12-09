Ahmet Yesevi Üniversitesi Hazırlık Okulunda Türkçe Kursu Başladı

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Hazırlık Okulu tarafından ücretsiz olarak açılan Türkçe Kursu 22. 11. 2021-31. 05. 2022 tarihlerini kapsayan faaliyetlerine 135 kursiyer ile başladı. Kurs, başta Kentav halkı ve Mühendislik Fakültesi personeli ile öğrencilerinden olmak üzere katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Kurs bünyesinde haftada dört gün 16. 00-18. 00 saatleri arasında Türkiye'den görevlendirilen on dört öğretim elemanı tarafından eğitim verilecek.

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