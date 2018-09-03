Ahmet Yavuz: "Uzlaştırma ile Mahkemelerin İş Yükü Azaltıldı"

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, "Savcılık soruşturmaları kapsamında uzlaştırma büromuza tevdi edilen 4 bin 17 adet dosyanın 2 bin 350 adedi uzlaştırma ile sonuçlandırılarak mahkemelerin iş yükü azaltılmıştır" dedi.

Samsun'da 2018-2019 Adli Yıl Açılış Töreni, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk töreni ile açıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Samsun Barosu, Samsun İdari Yargı, Samsun Adliyesi ve Samsun Noter Odası çelenkleri Atatürk Anıtı'na sulundu. Çelenk töreninin ardından Samsun Adliyesi Cumhuriyet Savcısı İsa Fidan Konferans Salonu'nda açılış konuşmaları yapıldı.

Programda konuşma yapan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, "Meslektaşlarımızın özverili çalışmaları ile dosyalarımız itinayla izlenmektedir. Samsun Bölge Adliye Mahkemesinde 17 Cumhuriyet Savcısı ile 74 hakimimiz görev yapmaktadır. Samsun istinat bölgemiz bilindiği üzere Samsun ile birlikte Karadeniz Bölgesi'ndeki 9 il ve ilçelerini kapsayarak geniş bir alana hizmet vermektedir. Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı bünyesinde de 36 hakim arkadaşımız bulunmaktadır. Meslektaşlarımızın özverili çalışmaları ile dosyalar özen ve itina ile incelenerek gerekli kararlar zamanında verilmeye çalışılmaktadır. Savcılık soruşturmaları kapsamında uzlaştırma büromuza tevdi edilen 4 bin 17 adet dosyanın 2 bin 350 adedi uzlaştırma ile sonuçlandırılarak mahkemelerin iş yükü azaltılmış, ara buluculuk merkezine yapılan 2 bin 600 adet başvurunun yüzde 90 gibi büyük kısmı olumlu sonuçlanarak, mahkeme açılması muhtemel toplam 2 bin 340 adet dosya mahkemeye gitmeden sonuçlandırılmıştır. Hakim, savcı, avukat ve diğer yargı çalışanlarıyla bir bütün halinde hepimize gerekli olan adaleti sağlamak amacıyla var gücümüz ile çalışmaktayız" diye konuştu.

"Adaletin tecelli ettiğine inanıyorum"

Daha sonra konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Şüphesiz ki adli hizmet çok önemlidir. Ben de hukuk fakültesi mezunuyum. Hukuk fakültesi okurken hepimiz özellikle kürsüye geçerek adalet dağıtacağız düşüncesiyle okulu bitiririz. Gerçekten adalet arayışı insanlık tarihi boyunca devam etmiştir. Toplumların huzuru ve güveni adalete bağlıdır. Şüphesiz bu görev yapılırken de Türk adalet sistemi büyük gelişmeler kat etti. Ben de hukukçu kardeşiniz olarak, hukuk sistemimizin süreçleri nedeniyle adaletin tecelli ettiğine inanıyorum. Ancak bu süreci de tartışmaktan çıkarmamız lazım. İşini çok iyi takip eden ve tanıyan hakim, savcı ve avukat kararlarıyla iyi sonuçlar alabilir" şeklinde konuştu. - SAMSUN