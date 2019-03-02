Ahmet Yaşar: "Kefalet Sistemi Ekonomiye Kaldıraç Etkisi Yapacaktır"

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, "Kefalet sigortası aslında banka teminat mektubuyla bire bir aynı özellikleri taşıyor. Biz bu sistemle piyasaya yeni bir kapasite sunuyoruz. Yatırımcılar, kefalet senedi kullanmaları halinde bankalardaki limitleri nakit kredi limitleri olarak kullanabilirler. Kefalet sistemi ekonomiye kaldıraç etkisi yapacaktır" dedi.

Quick Sigorta sponsorluğunda, Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) ve Ege Sigorta Acentelerinin (ESAD) iş birliğiyle İzmir'de bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İzmir'deki panelde katılımcılara alacak sigortası, kredi kefalet sigortası, mesleki sorumluluk poliçeleri gibi konularda bilgiler verildi. Panelde Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, MAHER Holding CEO'su Levent Uluçeçen de konuşma yaptı.

Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen, kredi kefalet sigortasıyla iş adamlarının nefes alacağını söyledi. Uluçeçen, "Sigorta sektöründe kefalet sigortasına kesen tek firmayız. Birçok şirket girişimde bulundu ama Quick Sigorta bunu yapan tek firma. Bu sistem geçmişten beri bankacılık sistemi gibi görünen; ama aslında sigortacılıkla ilgili olan bir proje. Zorunlu sigortayı bile zorla sattığımız ülkemizde bu sistemin satışı kolay değil. Kefalet sigortası zorunlu değil; ancak ülkemizin içinden geçtiği zor durumu göz önüne alırsak büyük bir ihtiyaç olarak görüyoruz. Bankalar krediler daralmaya geçtiler. Hal böyle olunca iş adamlarının kredi muslukları kapanıyor. Kefalet sigortasıyla kredilerde genişleme sağladık. İş adamları artık bankalardan teminat mektubu almak yerine sigorta şirketlerinden bunun yerine geçen kefalet sigortasını alacaklar" dedi.

Yaşar "Finans alanın büyümesi konusunda önemli bir adım atmış oluyoruz"

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, kredi kefalet sistemiyle yatırımcıların önlerinin açılacağını söyledi. Yaşar, önemli mesajlar vererek, "Kefalet sigortası aslında banka teminat mektubuyla bire bir aynı özellikleri taşıyor. İşletmelerimizin, tacirlerimizin ve firmalarımızın bankalarda kredi limitleri var. Bu limitler hem gayri nakli kredi hem nakit kredi olarak ikiye ayrılıyor. İş adamlarımız teminat mektubu kullandıklarında aslında nakli kredi limitlerinde tüketmiş oluyorlar. Biz bu sistemle piyasaya yeni bir kapasite sunuyoruz. Yatırımcılar, kefalet senedi kullanmaları halinde bankalardaki limitleri nakit kredi limitleri olarak kullanabilirler. Böylece de yatırım yapmaya devam edebilirler. Kefalet sistemi ekonomiye kaldıraç etkisi yapacaktır. Yeni ekonomi programına baktığımız zaman hükümetin de önündeki hedeflerden birisi banka dışı finans alanının büyümesi. Biz kefaret sistemini piyasaya sokarak banka dışı finans alanın büyümesi konusunda önemli bir adım atmış oluyoruz" diye konuştu.

Çalışanlara büyük hizmet

Kefalet sigortasının yanı sıra başka projeler yürüttüklerinin altını çizen Yaşar, "Quick Finansçım adında yeni bir ürün hazırladık. Bu ürünü işletmelerin finans yöneticileri kullanacak. Acentelerimizden bu ürünleri aldıkları zaman mal satacağı müşteriyi önceden görme şansları olacak. 'Müşteri skoru nedir? Bu müşteriyi nasıl değerlendirebilirim? Bu müşteriye güvenerek malımı satabilir miyim? Ne kadar vade yapabilirim?' şeklinde soruların cevaplarını bu üründe bulacaklar. Ürünün içinde olası bir satıştan sonra bir finansal riskle karşılaşmaları halinde yine devlet destekli alacak sigortasıyla alacaklarını sağlamış olacaklar. Onun dışında da içerisinde bulunan hukuksal koruma teminatıyla da avukat masraflarını da yine bu ürün üzerinden karşılamış olacaklar dolayısıyla kendi risklerini bütçelemiş ve nakit akışlarını da korumuş olacaklar" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA