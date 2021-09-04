Ahmet Uygur Genç Erkek ve Genç Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, Elazığ'da başladı
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Ahmet Uygur Genç Erkek ve Genç Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, Elazığ'da başladı

Ahmet Uygur Genç Erkek ve Genç Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, Elazığ'da başladı
Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Spor

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Ahmet Uygur Genç Erkek ve Genç Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Elazığ'da başladı.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Ahmet Uygur Genç Erkek ve Genç Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Elazığ'da başladı.

Fırat Üniversitesi (FÜ) Çok Amaçlı Spor Salonu'nda 61 ilden 542 sporcunun katıldığı şampiyona kapsamında açılış seremonisi düzenlendi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, burada yaptığı konuşmada, Elazığ'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sporcular ve kulüp temsilcileriyle yaklaşık 800 kişiyi, yaşanan salgın sürecinde ağırlamanın zor olduğunu vurgulayan Gözgeç, emeği geçenlere teşekkür etti.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türk boksunun tarih yazdığını ifade eden Gözgeç, şöyle konuştu:

"Dünyada Türk boksu beşinci sırada, Avrupa'da üçüncü sırada, Afrika ve Asya'da birinci sıradayız. İslam ülkelerinde birinci sıradayız. Uzun yılların emeğinin sonuçlarını almış bulunmaktayız. Bunu söylerken yükümüzün ağır olduğunu da biliyoruz. Yakaladığımız bu çıtaya altın madalya koyduğumuzda artık bu çıtayı düşürmeden daha yükseklere çıkarmak farz oldu. Türk boksunu daha iyi yerlere taşımak için hep birlikte el ele çalışmalıyız."

Şampiyona, 9 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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Ahmet Uygur Genç Erkek ve Genç Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, Elazığ'da başladı - Haberler Spor
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