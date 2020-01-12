Ahmet Usta'dan kılıç kebabı

12.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:41







Son dönemde kebap sektöründe adından sıkça söz ettiren, kendine özgü kebap şişleme çeşitleriyle ünlenen Öz Urfa Ahmet Usta restoranı sahibi Ahmet Müjde, Taksim'de bulunan restoranında her gün yüzlerce müdavini ağırlıyor. Küçük yaşta çırak olarak başladığı kebap işinde şimdi kendi restoranın sahibi olan ve sosyal medyada da fenomen olan Ahmet Müjde'nin özellikle turistler tarafından favori olan kılıç kebabın ünü ülke dışına taşmış.& ;



