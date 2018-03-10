Ahmet Ümit: Yaşarken Bu İlgiyi Gördüğüm İçin Çok Şanslıyım

Başkomser Nevzat karakterine yer verdiği 4'üncü kitabı 'Kırlangıç Çığlığı'nda, Türkiye'nin içinde bulunduğu zor durumlara değindiğini belirten Ahmet Ümit, kitabını imzalatmak için uzun kuyrukları görünce "Romanın ilk imza günü o nedenle hem çok heyecanlı hem de çok gururluyum. Okurların bizleri yalnız bırakmaması benim için çok anlamlı" diye konuştu.

HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI!

Kırlangıç Çığlığı'nın soluk soluğa okunacak polisiye bir roman olduğunu söyleyen Ümit, "Bu romanda çocuk tacizi, Suriyeli göçmenler ve organ kaçakçılığı anlatılıyor. Bu konuda herkes elini taşın altına koymalı. Sorunun kökeninde ne var? Bu sorunu nasıl çözeceğiz? İnsan neden böyle bir suç işler? İnsan insana bunu neden yapar? İşte tüm soruları bu kitapta tartışmaya açıyoruz" dedi.

Her yaştan okuyucusu ile Trump AVM D&R Mağazası'nda buluşan yazar, "Toplumsal sorunları kitapta anlatmaya çalışırken münasip bir dille anlatmaya çalışıyorum. Her şeyi yazamıyorum" dedi. Son günlerde sıkça yaşanan cinsel istismar ve taciz gibi toplumsal olaylara dikkat çeken Ümit, "Bu sorumluluğu hepimiz üstlenmeliyiz. Herkes empati kurmalı. Ahlaki bozulmayı önlemenin tek yolu empati kurmak ve elimizi taşın altına koymaktır" diye konuştu.

OKUYAN NESLİN YETİŞTİĞİNİ GÖRMEK MUTLU EDİYOR

"Ülkenin genel durumu hepimizi biraz endişelendirse de gençlerle bir arada olmak, okuyan bilinçli bir nesil yetiştiğini bilmek beni çok mutlu ediyor" diyen Ahmet Ümit, yeni kitabının ilk imza gününde okuyucularıyla şakalaştı ve sık sık espri yaparak herkesi neşelendirdi.