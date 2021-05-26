Ahmet Ümit'in yeni kitabı "Kayıp Tanrılar Ülkesi", canlı kitap okumasıyla tanıtılacak
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Ahmet Ümit'in yeni kitabı "Kayıp Tanrılar Ülkesi", canlı kitap okumasıyla tanıtılacak

Ahmet Ümit'in yeni kitabı 'Kayıp Tanrılar Ülkesi', canlı kitap okumasıyla tanıtılacak
Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Kültür Sanat

Yazar Ahmet Ümit'in Yapı Kredi Yayınlarından çıkacak son kitabı "Kayıp Tanrılar Ülkesi" raflardan önce Clubhouse uygulamasında okurlarıyla buluşacak.

Yazar Ahmet Ümit'in Yapı Kredi Yayınlarından çıkacak son kitabı "Kayıp Tanrılar Ülkesi" raflardan önce Clubhouse uygulamasında okurlarıyla buluşacak.

Yapı Kredi Yayınlarından yapılan açıklamaya göre, Ahmet Ümit ve yönetmen Çağ Çalışkur 28 Mayıs'ta yapılacak söyleşide Clubhouse'ta dinleyicilerle bir araya gelecek.

Ardından Çalışkur'un yöneteceği canlı kitap okuması Clubhouse Yapı Kredi Kulübü'nde 29 Mayıs saat 21.00'de canlı olarak okurlarla buluşacak.

15 Haziran'da raflarda yerini alacak "Kayıp Tanrılar Ülkesi"nin birinci bölümünün okunacağı canlı etkinlikte Zeus karakterini seslendirecek olan Ahmet Ümit'in yanı sıra İpek Bilgin, Alican Yücesoy, Cem Avnayim, Merve Dizdar, Murat Kılıç, Ozan Varol ve Olgu Baran Kubilay gibi deneyimli sanatçılar da seslendirme yapacak isimler arasında yer alacak.

Ayrıca etkinlikte yer alacak ses efektleri usta foley sanatçısı Ali Ören'in imzasını taşıyacak.

Kültür sanat alanında Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan etkinlik serisi, 28-29 Mayıs tarihlerinde saat 21.00'de Clubhouse Yapı Kredi Kulübü'nden canlı olarak takip edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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