Ahmet Ümit AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ahmet Ümit AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

18.12.2020 09:43 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:46
Ahmet Ümit AA'nın

Yazar Ahmet Ümit, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yazar Ahmet Ümit, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

"Sis ve Gece", "Patasana" ve "Başkomser Nevzat" romanlarının yazarı Ümit, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Haber kategorisinde Mustafa Çavuş'un "Tır dorsesinde umuda yolculuk" fotoğrafını seçen Ümit, yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen yavru carettalarla", sporda ise Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Tır dorsesinde yolculuk eden göçmenlerin fotoğrafında göçmenlerin bitmeyen trajedisinin anlatıldığını belirten Ümit, yavru caretta carettaların ilk adımlarının yer aldığı fotoğrafa ilişkin ise "İnsan denen mahluk, yeryüzünde öteki canlılar sayesinde vardır." değerlendirmesini yaptı.

Ümit, stada gidememenin üzüntüsünü yaşayan çiftin fotoğrafına dair de "Futbol asla sadece futbol değildir; ömür boyu sürecek bir tutkudur." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Şevket Çoruh Acun Ilıcalı Birkan Sokullu
Spor Falcao Okan Buruk Burak Yılmaz Kylian Mbappe Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Dava Ankara Öğretim Üyesi Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ahmet Ümit AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 09:51:30. #1.14#
title