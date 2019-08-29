Ahmet Türk: 'Kayyum atamaları siyasi bir darbe, yargı yoluna gideceğiz'

29.08.2019 18:17

Terör suçlaması ile görevlerinden alınan HDP'li (Halkların Demokratik Partisi) Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanları yerlerine kayyum atanmasını "siyasi darbe" olarak nitelendirerek yargı yoluna gideceklerini belirtti.



İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında konuşan eski Mardin belediye başkanı Ahmet Türk "Halka hizmet etme imkanımız 19 Ağustos'ta siyasi darbeyle elimizden alındı... Bu, Kürt halkının demokrasi talebini engellemek için siyasi bir karar; amaç halkı susturmak ve sindirmek." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle