Görevden Alınan Ahmet Türk, HDP'den Aday Adayı Oldu

Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, HDP'den aday adaylığı başvurusunda bulundu.

GÖREVDEN ALINMIŞTI

İçişleri Bakanlığınca görevden alınan ve yerine kayyum görevlendirilen eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, yeniden seçilebilmek için aday adayı oldu.

RESMİ BAŞVURUSUNU YAPTI

Bugün HDP İl Başkanlığı binasına gelen Türk, resmi başvurusunu gerçekleştirdi.

ERDOĞAN, "GÖREVDEN ALIRIZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kayyum atanan belediyelerle ilgili yaptığı açıklamada "Teröre bulaşmış olan bu kişiler tekrar sandıktan çıkacak olurlarsa beklemeden, anında gereğini yapıp kayyum atarız" ifadesini kullanmıştı.