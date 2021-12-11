SAKARYA (Haberler.com) - Ahmet Tomor kimdir? sorusu gündemin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Ahmet Tomor'un merkezi Kocaeli'de bulunan bir kanalda her gün sohbetleri yayınlanmaktaydı.

AHMET TOMOR KİMDİR?

Adapazarı'nda kendi halinde bir nalburken kendisini dine adayan önemli bir alim olduğu belirtilen Ahmet Tomor, bir dönem özel bir kanalda verdiği vaazlarla tanındı. Ahmet Tomor hoca'nın son dönemde Pazar günleri Yenikent Bağlantı yolu üzerindeki Bosnalı Hacı Mehmet Çalışkan Camii'nde verdiği vaazlar da büyük ilgi görüyordu. Çok sayıda kitabı farklı dillere de çevrilen Ahmet Tomor hocanın vaazları kendi adına sosyal medya hesaplarında yayınlanıyor.

Melek ve İnsan, Yedi Açıdan Namaz, ölüm ve Sonrası Şiirler, Fatiha Suresi gibi kitapları vardır. Ahmet Tomor hoca pandemi döneminde salgın hastalıkların sahabe döneminde nasıl önlendiğini anlatan bir vaaz vermişti.

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