Ahmet Tidim Yerköyspor'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ahmet Tidim Yerköyspor'da

Ahmet Tidim Yerköyspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Birinci Amatör Küme takımlarından Yerköyspor, son olarak Birinci Küme'de şampiyonluk yarışı veren Sanayi Esnafspor forması giyen tecrübeli stoper Ahmet Tidim ile anlaştı.

Birinci Amatör Küme takımlarından Yerköyspor, son olarak Birinci Küme'de şampiyonluk yarışı veren Sanayi Esnafspor forması giyen tecrübeli stoper Ahmet Tidim ile anlaştı.

Yerköyspor'a transfer olmaktan son derece mutlu olduğunu dile getiren tecrübeli oyuncu, yeni sezonda başarılı olmak için kolları sıvadıklarını söyledi. Tidim, "Yerköyspor özellikle altyapı çalışmalarıyla beğendiğim ve takip ettiğim bir kulüptü. Bana teklif yaptıklarında gerçekten heyecanlandım. Yerköyspor alt yapısındaki çocuklar bu sene A takımda oynayacaklar. Bizim onlara gerek saha içinde gerekse saha dışında liderlik etmemiz bekleniyor. Bu benim için büyük bir gururdur. Türk futbolundaki ahlaki erozyonun önlenmesi için karınca kararınca elimizden ne geliyorsa biz de katkıda bulunacağız. En azından bu amaçla yola çıktım. İnşallah bu futbolcu kardeşlerim gerek yetenekleri gerekse ahlaki duruşuyla Türk futboluna hizmet edeceklerdir" dedi.

Yerköyspor Kulüp Başkanı Hacı Yusuf Şahin ise, "Ahmet Tidim kardeşimiz uzun zamandır takip ettiğimiz, örnek kişiliği ile takdir ettiğimiz, amatör camiaya efendiliği ile renk veren bir kardeşimiz. Biliyorsunuz altyapıdan ilk defa bu sene çocuklarımızı A takıma monte ettik. Çocuklarımızın yeteneği konusunda sıkıntımız yok ancak malum amatör camiada tecrübeleri yok. Bu eksikliği saha içinde Ahmet Tidim kardeşimiz gibi amatör futbola yürekten gönül vermiş futbolcu kardeşlerimizle kapatacağız" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk Abdurrahman Bulut Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Derya Uluğ Yıldız Tilbe Çağatay Akman
Spor Aytaç Kara Mete Gazoz Hakan Reçber Ahmet Ağaoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ahmet Tidim Yerköyspor'da - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 12:23:20. #1.14#

title