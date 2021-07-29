Ahmet Tidim Yerköyspor'da

Birinci Amatör Küme takımlarından Yerköyspor, son olarak Birinci Küme'de şampiyonluk yarışı veren Sanayi Esnafspor forması giyen tecrübeli stoper Ahmet Tidim ile anlaştı.

Birinci Amatör Küme takımlarından Yerköyspor, son olarak Birinci Küme'de şampiyonluk yarışı veren Sanayi Esnafspor forması giyen tecrübeli stoper Ahmet Tidim ile anlaştı.

Yerköyspor'a transfer olmaktan son derece mutlu olduğunu dile getiren tecrübeli oyuncu, yeni sezonda başarılı olmak için kolları sıvadıklarını söyledi. Tidim, "Yerköyspor özellikle altyapı çalışmalarıyla beğendiğim ve takip ettiğim bir kulüptü. Bana teklif yaptıklarında gerçekten heyecanlandım. Yerköyspor alt yapısındaki çocuklar bu sene A takımda oynayacaklar. Bizim onlara gerek saha içinde gerekse saha dışında liderlik etmemiz bekleniyor. Bu benim için büyük bir gururdur. Türk futbolundaki ahlaki erozyonun önlenmesi için karınca kararınca elimizden ne geliyorsa biz de katkıda bulunacağız. En azından bu amaçla yola çıktım. İnşallah bu futbolcu kardeşlerim gerek yetenekleri gerekse ahlaki duruşuyla Türk futboluna hizmet edeceklerdir" dedi.

Yerköyspor Kulüp Başkanı Hacı Yusuf Şahin ise, "Ahmet Tidim kardeşimiz uzun zamandır takip ettiğimiz, örnek kişiliği ile takdir ettiğimiz, amatör camiaya efendiliği ile renk veren bir kardeşimiz. Biliyorsunuz altyapıdan ilk defa bu sene çocuklarımızı A takıma monte ettik. Çocuklarımızın yeteneği konusunda sıkıntımız yok ancak malum amatör camiada tecrübeleri yok. Bu eksikliği saha içinde Ahmet Tidim kardeşimiz gibi amatör futbola yürekten gönül vermiş futbolcu kardeşlerimizle kapatacağız" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı