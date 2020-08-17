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Ahmet Taşyürek: "Yüreğiyle armanın hakkını veren bir takım için çabalayacağız"

Boluspor Teknik Direktör Ahmet Taşyürek, Sahada yüzde yüzünü vermeye gayret eden bir takım oluşturacağını belirterek, "Yüreğiyle armanın hakkını veren bir takım için çabalayacağız" dedi.

Ahmet Taşyürek:
17.08.2020 17:31 | Son Güncelleme: 17.08.2020 17:35

Boluspor Teknik Direktör Ahmet Taşyürek, Sahada yüzde yüzünü vermeye gayret eden bir takım oluşturacağını belirterek, "Yüreğiyle armanın hakkını veren bir takım için çabalayacağız" dedi.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, takımın yeni Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Ayağının tozuyla antrenmana çıkan Teknik Direktör Ahmet Taşyürek, takımla tanışmak için antrenman öncesi bir toplantı düzenledi. Tanışma toplantısının ardından Ahmet Taşyürek, takımla birlikte ilk antrenmanını yaptı.

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Taşyürek, Boluspor'un büyük bir camia olduğunu söyleyerek, "Burada bulunmamın en büyük sebebi 'Küçük şehrin büyük sevdası' denilen, yıllardan beri en üst seviyelerde her şeyi görmüş bir şehrin takımı. Geçen sene son dakikada ligde kalmasıyla geçen bir süreç var. Baktığımız zaman yanılmıyorsam 13 yıldır bu ligde mücadele eden bir takım. Bazen yukarıda bazen de aşağıda seyreden bir temposu var. Ben de Başkanımız ve yönetim kurulumuz ile bunu istişare ettik. Bir istikrarın sağlanması ve Boluspor'un hak ettiği yere gelmesiyle ilgili maddi ve manevi işlerin aşılmasıyla ilgili bir planlama yaptık. Yaklaşık 3 gündür neredeyse uyumadım. Bütün vaktimi Boluspor için harcıyorum. Bir yandan kadronun kurulması bir yandan ise mevcut kadronun oluşturulması için çabalıyoruz" dedi.

"Yüreğiyle armanın hakkını veren bir takım için çabalayacağız"

Sahada yüzde yüzünü vermeye gayret eden bir takım oluşturacağını dile getiren başarılı teknik adam, "Ben şehrime şunu söyleyebilirim. Ben Ahmet Taşyürek olarak şu sözü verebilirim. Koşan, mücadele eden, sahada yüzde yüzünü vermeye çalışan ve bütün yüreğiyle armanın hakkını veren bir takım için çabalayacağız. Bugün başladık. Süre biraz az. Süre az olduğu için de yoğun çalışacağız. Pandemiden sonra federasyonun belirlediği bir tarih var. Biz hatasız bir şekilde takımımızı bu süre içerisinde hazırlamaya çalışacağız" diye konuştu.

"Boluspor için en iyisi ne ise bunu yapma çabası içerisindeyiz"

Transferlerin erkenden takıma katılması için çabalayacaklarını ifade eden Ahmet Taşyürek, "Bunu yaparken de şöyle yapıyoruz; A ismine gittiğimiz zaman o bizden süre istiyorsa eğer bizim B ve C isimlerimizin de hazırda ve imza aşamasında olması için gayet gösteriyoruz. Tabii Boluspor'a baktığınız zaman en son hocasını belirleyen ve en son toparlanan takım. Bu arayı kapatabileceğimiz biz zaman var. Bunu da çok çalışarak yapacağız. Başkanımızın tecrübesini gördüm, enerjisini gördüm. Ben uyumuyorum ama Başkanımız ve yönetim kurulumuz da uyumuyor. Beyin fırtınası yapıyoruz. Şu an her şey çok güzel gidiyor. Altını kalın kalemle çiziyorum. Boluspor geçen seneki gibi son ana kadar ligde kalma mücadelesi verecek bir kulüp değil. Boluspor için en iyisi ne ise bunu yapma çabası içerisindeyiz" şeklinde konuştu. - BOLU

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Kaynak: İHA

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