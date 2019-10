Ahmet Taşyürek: "34 maç sonra ilk 6'da yer almışsak başarılı sayacağız"

06.10.2019 16:43

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, lig sonunda ilk 6'da yer aldıkları takdirde kendilerini başarılı sayabileceklerini söyledi.



TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Adanaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda ilk 6'da yer aldıkları takdirde kendilerini başarılı sayacaklarını vurgulayan Taşyürek, "Hem sevinçli, hem kızgınım. Kızgın olma sebebim Ümraniyespor her zaman oyunda en az gol yiyen takımı iken bu sene her maç gol yedik. Bugün de olduğu gibi. Golden sonra girdiğiniz pozisyonları erkenden atıp maçı koparmak varken uzatmalara kadar sıkıntı yaşadık. Devre arası eksiklerimizi gidererek için her maç gol yiyen takım olmaktan çıkacağız. Liderlik potasına geldiğimizi görüyorum. Biz esasında 34 maç sonra ilk 6'da yer almışsak başarılı sayacağız" değerlendirmesini yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA