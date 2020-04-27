Ahmet Taş: "Ankara ve İzmir Barosunun kınamaları milletin gözünde yok hükmündedir"
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Ahmet Taş: "Ankara ve İzmir Barosunun kınamaları milletin gözünde yok hükmündedir"

MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, "Ankara ve İzmir Barosu kararları milletin gözünde yok hükmündedir" dedi.

Ahmet Taş:
27.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:46

MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, "Ankara ve İzmir Barosu kararları milletin gözünde yok hükmündedir" dedi.

Cuma hutbesinden sonra Diyanet işler Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a suç duyurusunda bulunulduğunu söyleyen Ahmet Taş, "On bir ayın sultanı, İslam dinimizin şartlarından biri olan Ramazan'ı idrak etmeye başladık. Dini hayatımızda on bir ayın sultanı olarak bilinen hayır, bereket, yardımlaşma ve dayanışma ayı olarak bilinen Ramazan ayı ve oruç ibadeti, milletimiz ve tüm İslam ümmetine hayırlı ve bereketli olsun. Yoksulların, fakirlerin, miskinlerin sevindirildiği, Müslümanların oruç ibadeti ile coşup rabbine yaklaştığı bu ayda İslam ümmetinin ve insanlığın tüm dünyada yaşanan korona virüs felaketinden ibret alarak bir an önce kurtulması için Cenabı hakka dua ediyoruz. Ramazan ayının başladığı gün olan 24 Nisan Cuma günü Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Hacı Bayram Camii'nde verdiği Cuma hutbesinde yaptığı konuşmada zina, fuhuş ve eş cinselliğin Allah'ın emri ile haram edilmiş, insanlığı ve insan neslini felakete sürükleyen haram fiiller olduğunu dile getirmişti. Diyanet İşleri Başkanı'nı bu konuşması sebebiyle suçlayan İnsan Hakları Derneğinin Ankara Şubesi, Erbaş hakkında ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Ankara Barosu ve İzmir Barosu da Prof. Dr. Erbaş'ı kınayan bir açıklama yaptı" dedi.

Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Allah'ın emir ve yasaklarını halka ulaştırdığını ve yanlış bir şey konuşmadığını söyleyen Ahmet Taş, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak şunları hatırlatmak isteriz, Zina ve eş cinselliğin ahlaksızlık ve toplum ahlakı için felaket olduğu emri, son ilahi din olan İslam dininin emri olup hiçbir beşeri hukuk bunu ortadan kaldırıp yok sayamaz. Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanı olarak Allah'ın emrini değiştirmeden topluma ulaştırıp toplumu uyarmakla görevli bir yetkilidir. Yüzde 98'ini Müslümanların oluşturduğu ülkemizde, devletin asli görevlerinden biri de dini hayata engeller koymak değil, dinin emirlerinin doğru olarak anlaşılması ve yaşanması için gerekli kanunları çıkarmak ve tedbirleri almaktır. Bunlar göz önüne alındığında İnsan Hakları Derneği, Ankara ve İzmir Barolarının başkan Ali Erbaş ile ilgili suç duyurusu ve kınama yok hükmünde olup, milletimiz nazarında hiçbir kıymeti harbiyesi olmayan suçlamalardır. Dinimizin emrini hatırlatarak milletimizi uyaran Diyanet İşleri Başkanımızın yaptığı konuşma ve irad ettiği hutbede asla kınanacak ve şikayet edilecek bir durum yoktur. Bizler ilahi dinimizin tüm emirlerinin hiçbir baskı altında kalmadan, inanç ve ibadet özgürlüğü çerçevesinde insanlarımıza anlatılmasının Diyanet teşkilatımız için hak ve görev olduğunu düşünüyor Diyanet İşleri Başkanımızın yanında olduğumuzu ilan ediliyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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