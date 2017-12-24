Ahmet Taner Kışlalı Parkı Yenilenecek

Çanakkale'de Barbaros Mahallesinde bulunan Ahmet Taner Kışlalı parkı yeniden düzenlenecek.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ahmet Taner Kışlalı parkında düzenleme çalışmaları kapsamında, mevcutta bulunan eski çocuk oyun grubu, çöp kovaları ve banklar yenilenecek.



Parka gelen vatandaşların zaman geçirebilmeleri amacı ile buraya piknik masaları yerleştirilecek. Çalışmalar kapsamında beton zeminde yapılacak düzenlemelerin yanı sıra, yeni ağaçlar ve bitkiler de ekilerek, yeniden peyzaj düzenlemesi gerçekleştirilecek.



Toplamda bin 500 metrekarelik alan üzerinde devam eden çalışmaların kısa sürede tamamlanıp kent halkının hizmetine sunulması planlanıyor.