Ahmet Taçyıdız hakkında FETÖ soruşturma başlatıldı Ahmet Taçyıdız hakkında FETÖ soruşturma başlatıldı Ahmet Taçyıldız'a ilişkin çıkan haberler üzerine soruşturma başlatıldı Hakkındaki 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçuna ilişkin belgeleri sildirdiği iddia edilen Ahmet Taçyıldız'a ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca...

Ahmet Taçyıdız hakkında FETÖ soruşturma başlatıldı

Ahmet Taçyıldız'a ilişkin çıkan haberler üzerine soruşturma başlatıldı

İSTANBUL - Hakkındaki 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçuna ilişkin belgeleri sildirdiği iddia edilen Ahmet Taçyıldız'a ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

İş adamı Ahmet Taçyıldız'a ilişkin çıkan haberlerde bir dönem İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Ö. T.'ye 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçuna ilişkin belgeleri örtbas etmesi için rüşvet verdiği iddia edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, Taçyıldız hakkında çıkan haberleri ihbar kabul ederek, re'sen soruşturma başlattı.

Konuya ilişkin savcılıkça yapılan açıklamada:

"Yapılan haberlerde, 'bir dönem İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Ö.T.'nin, Ahmet Taçyıldız adlı şahsın Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak suçuna ilişkin tahkikat ve soruşturmalarını, görevinin gereklerine aykırı davranarak örtbas ettiği, kapattığı' mealinde haberler yapıldığının fark edilmesi üzerine, başsavcılığımızca UYAP sistemi üzerinden yapılan inceleme neticesinde Ahmet Taçyıldız hakkında soruşturma olmadığının anlaşılması nedeniyle, basında yer alan bu haberler dikkate alınarak resen ihbari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Öte yandan Başsavcılığın İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazı göndererek, 'Şüpheli Ahmet Taçyıldız ile ilgili ihbar, tahkikat, araştırma veya soruşturma olup olmadığı, bu kişinin açık kimlik bilgileri, yaptığı iş, görev ve sıfatı da dikkate alınarak FETÖ ile ilgisi, terörün finansmanına yönelik eylem ve işlemleri olup olmadığı hususlarının detaylı araştırma yapılarak başsavcılığa bildirilmesini' istediği öğrenildi.

Kaynak: İHA