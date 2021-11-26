Ahmet Soyubol cinayetinde 6 tutuklama - Haberler
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Ahmet Soyubol cinayetinde 6 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel
Ahmet Soyubol cinayetinde 6 tutuklama

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, bir evde buluşup eğlenen arkadaş grubuna, apartman çıkışında taksiden tabancayla ateş açılması sonucu hayatını kaybeden Ahmet Soyubol (24) cinayetine ilişkin 6 kişi tutuklandı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, bir evde buluşup eğlenen arkadaş grubuna, apartman çıkışında taksiden tabancayla ateş açılması sonucu hayatını kaybeden Ahmet Soyubol (24) cinayetine ilişkin 6 kişi tutuklandı.

Bayraklı ilçesine bağlı Mansuroğlu Mahallesi'nde 21 Kasım'da, Ahmet Soyubol ve arkadaş grubu eğlenmek için evde bir araya geldi. Gece sonunda evden çıkan gruba bir taksiden tabancayla açılan ateş sonucunda, Ahmet Soyubol vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Soyubol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Ahmet Soyubol cinayetinde 6 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Son Dakika Haberleri

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