Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu satranç takımı online turnuvada birinci oldu

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu'nun satranç takımı, online satranç turnuvasında il birincisi oldu.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu'nun satranç takımı, online satranç turnuvasında il birincisi oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Aydın İl Temsilciliği iş birliğinde, Aydın Okul Sporları Online İl Seçmeleri Satranç Turnuvası düzenlendi. İl genelinden 293 öğrencinin katıldığı turnuvanın 'Yıldız Kızlar' kategorisinde 'Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu'nun öğrencileri hem bireysel, hem de takım olarak mücadele etti. Takım olarak il birinciliği elde eden Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu öğrencileri, kupanın sahibi oldu. Bireysel olarak öğrencilerden Elif Su Tezcan il ikinciliği, Irmak Gülce Gül de il üçüncülüğünü elde etti.

Okul Müdürü Özcan Kardeş, turnuvada elde ettikleri başarıdan dolayı öğrencileri tebrik etti. Öğrencileri turnuvaya hazırlayan bilişim teknolojileri öğretmeni Mustafa Eynallı'ya da teşekkür eden Kardeş, "Turnuvada öğrencilerimiz takım olarak, il birincisi oldu. Bunun haklı olarak gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Nerede başarı ile ilgili bir hikaye varsa altında mutlaka imzamız vardır" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı