Ahmet Serçe: "Bayramda birlik ve beraberliğimizi pekiştirelim"

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe, "Ramazan Bayramında birlik ve beraberliğimizin pekiştirelim" dedi.

TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Ahmet Serçe yayınladığı kutlama mesajında, İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik etti. Oruç ibadetiyle geçen bir ayın ardından bayramla müjdelendiğimize değinen Serçe, "En güzel ibadetlerle bir ayımızı geride bırakarak Ramazan'ın sonuna geldik ve bayrama ulaştık. Bizleri bir araya getiren bu bayramda birlik ve beraberliğimizi pekiştirelim. Ülkemize ve dinimize savaş açanlara karşı verebileceğimiz en güzel cevap bir arada olmamızdır. Yıllardır verdiğimiz bu cevabı Ramazan Bayramı vesilesiyle tekrarlayalım. Bu güzel bayram günlerinde büyüklerimizi ziyaret edip ellerinden öpelim, dualarını alalım" dedi.

Ramazan Bayramının İslam coğrafyasında süren kaosun sona ererek Müslümanların gerçek bayramı yaşamasına vesile olmasını dileyen Serçe, şehitlerimizi saygıyla anarak İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik etti. - KONYA

Kaynak: İHA