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Ahmet Şentürk, Doğu Biga Madencilik Genel Müdürü oldu

Doğu Biga Madencilik Genel Müdürlük görevine Ahmet Şentürk getirildi.

Ahmet Şentürk, Doğu Biga Madencilik Genel Müdürü oldu
08.07.2020 17:47 | Son Güncelleme: 08.07.2020 17:50

Doğu Biga Madencilik Genel Müdürlük görevine Ahmet Şentürk getirildi.

Doğu Biga Madencilik'ten yapılan açıklamaya göre, genel müdürlük görevine, 25 yıllık sektör deneyimine sahip Ahmet Şentürk atandı.

Görevine 1 Temmuz itibarıyla başlayan Ahmet Şentürk, maden keşfetme, proje geliştirme, değerlendirme, stratejik planlama, finans yönetimi gibi konularla birlikte madencilik ile ilgili yasa ve düzenlemeler alanında da önemli tecrübeye sahip bulunuyor.

Ahmet Şentürk, ODTÜ Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra meslek hayatına 1993 yılında Rio Tinto'da arama jeoloğu olarak başladı.

1996 yılına kadar burada VMS, Porfiri ve Epitermal tip bas metal arama programında yer alan Şentürk, 1996-1997'de danışman jeolog olarak yerli-yabancı pek çok maden şirketinin projelerinde görev aldı.

1998-2001'de Sevil Grup bünyesinde maden bölümünün koordinatörlüğünü üstlenen Şentürk, 2001'den 2004 yılına kadar Noranda Madencilik'te çalıştı.

Ahmet Şentürk, 2004-2018'de Aldridge Mineral Madencilik'te önce arama müdürü, sonrasında da arama direktörlüğü ve başkan yardımcısı olarak görev almasının ardından Tümad Madencilik'te üst düzey danışmanlık yaptı.

Ulusal ve uluslararası birçok sivil toplum kuruluşunda çalışmalar yapan Şentürk, Jeoloji Mühendisleri Odası üyeliğinin yanı sıra Maden Jeologları Derneği'nin de başkanlığını yürütüyor.

Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) yetkin kişisi, Yerbilimleri, Maden ve Metalurji Profesyonelleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa Jeologlar Federasyonu (EFG) Türkiye Temsilcisi olarak da görev üstlenen Şentürk'ün, SEG, CIM gibi uluslararası madencilik kuruluşlarına da üyeliği bulunuyor.

Kaynak: AA

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