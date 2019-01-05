CHP'nin Tekirdağ Çorlu Belediye Başkan Adayı Ahmet Sarıkurt Kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP'nin Tekirdağ'ın Çorlu Belediye Başkan Adayı açıklandı. CHP'nin Tekirdağ Çorlu Belediye Başkan Adayı olarak 31 Mart seçimlerinde Ahmet Sarıkurt gösterildi. Peki, Ahmet Sarıkurt kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

AHMET SARIKURT KİMDİR?

Ahmet Sarıkurt 1979 yılında Zonguldak'a bağlı Karadeniz Ereğli'de doğdu. Aslen Bulgar göçmenidir. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nin İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra Çorlu'da iş hayatına atıldı. Namık Kemal Üniversitesi'nde Çelik Yapılar yüksek lisansı bulunmaktadır. Sarıkurt, 5 sene özel bir firmada kontrol mühendisi olarak çalıştı. 2006-2009 yılları arasında ortağı olduğu bir firmanın yöneticiliğini yaptı.

ÇORLU'NUN MEVCUT BAŞKANI

2009 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olarak Çorlu Belediye Meclisi'ne giren ve 2009-2014 yılları arasında Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Sarıkurt, 30 Mart 2014 yerel seçiminin ardından yeniden bu göreve getirildi. 2018'de gerçekleştirilen meclis oylamasında seçilerek Çorlu Belediye Başkanlığı görevine başladı.

BİRÇOK SİVİL TOPLUM KURULUŞUNA ÜYELİKLERİ BULUNUYOR

Çalışma hayatı içerisinde bir dönem İnşaat Mühendisleri Odası yönetiminde görev alan Ahmet Sarıkurt'un ayrıca Atatürkçü Düşünce Derneği, Avcılar Derneği gibi farklı sivil toplum kuruluşlarına üyelikleri bulunuyor. 2008 yılından beri evli olan Ahmet Sarıkurt, iki çocuk babasıdır.