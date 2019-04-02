Ahmet Sarı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Mersin Gülnar belediye başkan adayı olan Ahmet Sarı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Mersin Gülnar ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Ahmet Sarı isimli İyi Parti adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde İyi Parti Mersin Gülnar adayı Ahmet Sarı kimdir? İyi Parti Mersin Gülnar adayı Ahmet Sarı yüzde kaç oy aldı?

Ahmet Sarı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Mersin Gülnar belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Sarı Gülnar ilçesinde % 6,08 oranında oy almıştır. Gülnar ilçesinde % 6,08 oranında oy olan Ahmet Sarı adlı İyi Parti adayı toplamda 1.083 adet oy sayısına ulaştı.

Ahmet Sarı Kimdir?

1960 Mersin'de doğdu. Öğretmenlik görevlerinde bulundu.

2006 yılından sonra Osmaniye Düziçi İlçesi ve Mersin Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yaptı. En son 2017 yılında Eğitim Uzmanı olarak emekli oldu.

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