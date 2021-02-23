Ahmet Rasim'in tüm eserleri, 30 ciltlik külliyat olarak yayınlanacak

Kendine özgü bir tarzla kaleme aldığı eserleri geniş bir okur kitlesi tarafından okunan gazeteci, yazar Ahmet Rasim'in eserleri, külliyat olarak VakıfBank Kültür Yayınları tarafından edebiyatseverlerle buluşacak.

Kendine özgü bir tarzla kaleme aldığı eserleri geniş bir okur kitlesi tarafından okunan gazeteci, yazar Ahmet Rasim'in eserleri, külliyat olarak VakıfBank Kültür Yayınları tarafından edebiyatseverlerle buluşacak.

VakıfBank Kültür Yayınları'ndan yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen araştırma çalışmalarında 800'ü aşkın süreli yayın ve 117 bin nüsha incelendi. 30 cilt olarak okurlarla buluşturulması planlanan eserin ilk bölümü "Ahmet Rasim Kitaplığı 1 - İlk Sevgi" adıyla yayımlandı.

Külliyatta, 19. yüzyılın sonlarında eserler kaleme alan Ahmet Rasim'in romanlarından gazete ve seyahat yazılarına, hatıralarından makale, şiir ve öykülerine kadar tüm edebi birikimi okurun dikkatine sunulacak.

Yarım asrı bulan yazı hayatında birçok türde eser ortaya koyan Ahmet Rasim'in çalışmaları yine Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu'nun dizi editörlüğünde yayına hazırlanıyor.

"Ahmet Rasim Kitaplığı 1 - İlk Sevgi" adıyla okura sunulan külliyatın birinci cildinde, yazarın ilk dönem eserlerinden "İlk Sevgi", "Meyl-i Dil", "Nakam", "Asker Oğlu" ve "Belki Ben Aldanıyorum" isimli kısa romanları yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daşçıoğlu, Ahmet Rasim'in bir zaman kalemiyle bir devri dolduran önemli isimlerden olduğunu belirterek, "Edebiyatımızın bu tür adlarının böyle nisyan gölgesinde kalması izaha gerek duyurmayacak kadar açık bir eksikliktir; hem yazar açısından hem de edebiyatımız ve hatta kültürümüz açısından." ifadelerini kullandı.

Bugüne dek Ahmet Rasim'in yaşamına ve eserlerine yönelik farklı çalışmaların gerçekleştirildiğini, fakat kaleme aldığı eserlerin bir bütün olarak ve ilmi metotlarla henüz yayımlanmadığına işaret eden Daşçıoğlu, külliyatın detaylarına dair şunları kaydetti:

"Türk dili, edebiyatı ve kültürünün olduğu kadar yarım asra varan gazetecilik hayatıyla Türk basınının da önemli bir tanığı olmuş olan Ahmet Rasim'in eserlerinin bir kısmı değişik baskılarla günümüz okuruna sunulmuşsa da büyük bir kısmı, şu anda dağınık şekilde ve çoğu eski harflerle kütüphanelerde ve arşivlerde bulunmaktadır. Böylece bu yayın için bir tür ön hazırlık çalışması mahiyetini taşıyan ve arada dahil olup ayrılanlar bir yana, 14 kişilik bir ekiple gerçekleştirilen bibliyografi taraması sırasında Ahmet Rasim'in yarım asırlık yazı hayatı sırasında yazmış olduğu ve yazması muhtemel olan gazete ve mecmua gözden geçirildi. Elbette bazılarında yalnızca, 'olmadığı-bulunamadığı' bilgisine ulaşıldı. Bununla birlikte müstearlarıyla birlikte Ahmet Rasim'e ait olduğu düşünülen dört bin civarında yazı tespit edildi. Bütün eserleri dizisinin üç yüz sayfa civarında bir araya getirilecek yaklaşık 30 ciltlik bir külliyat oluşturması düşünülmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı