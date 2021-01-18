Ahmet Özhan kimdir? Ahmet Özhan kaç yaşında, nereli? Ahmet Özhan albümleri!

Türk müziğe katkıları ile bilinen ve Çanakkale Konservatuvarı'nın önerisi ile fahri doktora unvanı verilen Ahmet Özhan kimdir? Ahmet Özhan kaç yaşında, nereli? Ahmet Özhan albümleri!

AHMET ÖZHAN KİMDİR?

Ahmet Katıgöz, ya da bilinen adıyla Ahmet Özhan, 26 Ağustos 1950, Şanlıurfa doğumlu, Türk oyuncu ve şarkıcı. 1960'lı yılların sonlarında İstanbul Belediye Konservatuvarı ve Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde müzik eğitimini tamamladı. İlk profesyonel sahne deneyimi 1968 yılında Bebek Belediye Gazinosu'nda yaşamıştır. Genç yaşta sahneye çıkan Ahmet Özhan 1970'li ve 1980'li yılların popüler Türk müziği yorumcusu olarak tanınmıştır. İlerleyen yıllarda zamanın çeşitli üstadlarından birebir istifadeleri olmuş, bu arada plak çalışmalarının yanı sıra, sinema filmleri, televizyon dizi ve konserleri, radyo çalışmaları ile çeşitli televizyon kanallarının müzik programlarında solist ve sunucu olarak görev aldı. Birçok 45'lik, plak, kaset ve CD çalışmaları bulunmaktadır. Ahmet Özhan, popüler ve klasik Türk müziğinin yanı sıra, 80'li yılların başından itibaren tasavvuf müziği çalışmaları ile ülkesinde yeni bir akımın da öncüsü olmuş. Sanat hayatı boyunca, Türk müziğinin popüler ve diğer alanlarında birçok ödül kazanmış, yurt içinde yüzlerce konserle ülke sanatına katkıda bulunmuş ve yine çeşitli ülkelerde katıldığı festivaller ve beş kıtada verdiği konserler vermiştir. Özhan, 1998 yılında "devlet sanatçısı" ünvânı aldı. 1981-1991 yılları arasında TRT İstanbul Radyosu'nda ses sanatçısı olarak görev yapan Ahmet Özhan, 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun kuruluşunda yer almış ve o tarihten beri bu topluluğun genel sanat yönetmenliği görevini sürdürmektedir. Topluluk çalışmalarını Konya Mevlana ihtifallerinin yanı sıra, Uluslararası İstanbul Müzik Festivali gibi etkinliklerde verdiği klasik ve tasavvuf müziği konserleriyle sürdürmektedir. Sanatçı "Meşk" ismini verdiği tasavvuf albümleri projesinin ilkini 2006 yılında çıkardığı "Ramazan İlahileri" albümüyle başlattı. Sanatçı, Mevlâna'yı anmak için Konya'da düzenlenen Şeb-i Aruz törenlerinede konuk sanatçı olarak katılmaktadır. Ahmet Özhan, Hatice Özhan ile olan evliliğinden Özgül ve Özcan isimlerinde iki çocuk babasıdır. 2013 yılında ise Filiz Akbulut'la evlenmiştir.

Ahmet Özhan Müzik Doktorası

Ahmet Özhan'a 7 Nisan 2013 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu tarafından Çanakkale Konservatuvarı'nın önerisi ile fahri doktora unvanı verilmiştir. Ahmet Özhan, Üniversitenin bu alanda fahri doktora verdiği ilk sanatçı olmuştur.

AHMET ÖZHAN ALBÜMLERİ!

Albümler

2016: Ahmet Özhan "Best Off İlahiler"

2013: Son Nebi

2012: Itri

2007: Yüzyılın Şarkıları

2005: Mevlana'nın Dilinden

2005: Hüzünlü Gurbet

2003: Rüya

2003: Nostalji

1999: Güldeste 3

1998: Güldeste 2

1988: Gel

1987: Hoşgeldin (albüm)Hoşgeldin ve Geceler Gariplerindir

1985: Ömrümün Baharı

1984: Hüzün

1981: Güneşin Battığı Yerde

1978: Geceler Gariplerindir

1977: Bir Tanem

1976: Ahmet Özhan 76

1975: Günümüzün Sevilen Şarkılrı ile Ahmet Özhan

1974: Ahmet Özhan

Filmografi

Yıl Film Rol

1973 Çocuğumu İstiyorum film,Ahmet

1975 Bak Yeşil Yeşil film

1975 Küçük Bey film

1978 Çaresiz film

1982 Hacı Arif Bey dizi

1984 Aliş ile Zeynep dizi, Aliş

1987 Gönülden Gönüle film, Yusuf

1987 Hafız Yusuf Efendi film, Yusuf

2006 Sözün Bittiği Yer film