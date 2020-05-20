Ahmet Özhan "Eskimeyen Dostlar"ın konuğu oldu Açıklaması
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Ahmet Özhan "Eskimeyen Dostlar"ın konuğu oldu Açıklaması

Türkiye Finans Katılım Bankasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Facebook üzerinden gerçekleştirdiği "Eskimeyen Dostlar" programının üçüncü konuğu sanatçı Ahmet Özhan oldu.

Ahmet Özhan
20.05.2020 20:48 | Son Güncelleme: 20.05.2020 20:48

Türkiye Finans Katılım Bankasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Facebook üzerinden gerçekleştirdiği "Eskimeyen Dostlar" programının üçüncü konuğu sanatçı Ahmet Özhan oldu.

Seren Fosforoğlu'nun sunduğu canlı yayına evinden katılan Özhan, günlerinin nasıl geçtiği sorusu üzerine, "Benim açımdan konuşacak olursam benim için güzel bir deneyim oldu. Ben zaten evi seven bir insanım. İşim olmazsa evden çıkmam. Doğrusunu söylemek gerekirse hiçbir sıkıntı duymadım. Üstelik de evde daha hamarat olma yollarını öğretti bu şartlar bize. Şu anda sizinle yaptığımız gibi fevkalade online bir hayatımız oldu. Daha yakın olmaya çalıştım, dijitalle benim pek bir işim yok çünkü. Şimdi artık hayatımızda." dedi.

Her şeye olumlu tarafından bakmak gerektiğini söyleyen Özhan, "Hayat hakikaten eve sığıyormuş. Evde de yaşamayı becerebiliyormuşuz. Mesela spor yapan evinde de yapabiliyor. Zaten spor yapmak için illa bir alete de ihtiyaç yoktur. Sandalyeye dayanarak da dolu iki şişe su alarak da spor salonunda yaptığınız hareketleri yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

"Müzik, işim oldu, aşım oldu, aşkım oldu"

Özhan, müziğin iyileştirici yönünden bahsederek, şunları kaydetti:

"Müzik yetenek itibarıyla da benim harcımda olan bir şeymiş. Çünkü yeteneği olmayan şeyi sevmez insan. Müzik benim hayatımda hep kolay, her yerde ve her şartta kullanabildiğim bir şeydi. Müzikle yaşadım ben. Müzik, işim oldu, aşım oldu, aşkım oldu. Müzikten başka bir meselem olmadı hayatta. Hayat eve sığdığı gibi bütün hayat müziğe de sığıyor."

Ailesinin kendisini konservatuvara yazdırmasıyla müziğe başladığını anlatan Özhan, "Eş zamanlı olarak da Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne yazdırdılar. Orada da çok büyük bir feyiz ve repertuvar anlayışı vardır. Benim 17-18 yaşlarındayken artık ustalaşma çağına gelmiş bir halim vardı. Hiç beklemediğim bir zamanda da sahne teklifi aldım ve kendimi sahnede buldum." ifadelerini kullandı.

Özhan, müzik hayatı devam ederken tasavvuf düşkünlüğünün de olduğunu aktararak, "Ben üç dört yaşlarında babamın dizindeyken ne söylediğini anlamadan ilahiler okurmuş bana. Ben ilahi öğrenmişim. Ezberimde olan şeyin ilahi olduğunu fark ettim. Konservatuvarda da bizim dini müzik derslerimiz vardı. Yani ondan hiç kopuk bir hayatım olmadı. Zannedildiği gibi hayatıma birdenbire düşmüş bir şey değil. Çocukluktan geliyor, aileden geliyor." dedi.

"Sanat, sanatkarı hatırlatmak üzere kullanılması gereken bir araçtır"

Özhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim hayat görüşüm itibarıyla Allah vardır, yanı sıra başka hiçbir şey yoktur. Konuşmamız, iletişim biçimimiz hepsi dışarıda gördüğümüz, içeride hissettiğimiz bütün varlık Allah'ın ilminin kudretinin açığa çıkışından başka bir şey değildir. Malzeme hep ona aittir. Biz dahil olmak üzere. Bizim bütün varlığımız onun esmalarının açığa çıkışıdır. O zaman biz onun malzemeleriyle ona karşı bir iş yaparsak bu aymazlık olur, gaflet olur. O, bütün bu imkanları bize vermiş çünkü bunları veriş sebebi bir hadiste şöyle ifade ediliyor; 'Ben bir gizli hazineydim, bilinmeyi, sevilmeyi, anlaşılmayı murad ettim ve onun için alemleri yarattım.' O halde özellikle sanat, Sanatkarı hatırlatmak üzere kullanılması gereken bir araçtır. Allah'ın 'Musavvir' ismi vardır. Tasvir eden, en güzel şekilde yaratan demektir. İşte tasvir etme noktasında sanatçı ve sanat işin içine girer. Yaptığımız işlerin mutlaka bu kutsal anlama bir öykünmesi olması lazımdır."

Geçmişte takılıp kalmanın gereksiz olduğunu ifade eden Özhan, "Hayat devinimdir, dönüşümdür. Bunu yadsımamak lazım. Bugünün şartlarında güzeli bulabilmektir marifet. Nostaljiyi sevmem ben. Bugünü değerlendirmek varken dünü niye özleyelim? Değerlerin aynı olacak ama dinamiklerin değişecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Özhan, yaklaşık 1 saat süren programın sonunda izleyicilerin sorularını da yanıtladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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