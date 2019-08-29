Ahmet Övüç: "30 Ağustos tarihi; kahraman ordumuzun ve aziz milletimizi şanlı tarihinde açtığı altın...

29.08.2019 11:51

KESOB Başkanı Ahmet Övüç, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, "30 Ağustos tarihi; kahraman ordumuzun ve aziz milletimizi şanlı tarihinde açtığı altın bir sayfadır" dedi.



KESOB Başkanı Ahmet Övüç, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Övüç, mesajında şunları söyledi:



"Türk milletinin nice fedakarlıklarla verdiği istiklal mücadelesini bütün dünyaya haykırdığı ve sonucunu zaferle taçlandırdığı 30 Ağustos tarihi; kahraman ordumuzun ve aziz milletimizi şanlı tarihinde açtığı altın bir sayfadır. Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos zaferi ile Türk milleti egemenliğini kayıtsız şartsız tüm dünyaya haykırmıştır. Bu zafer; Türk milletini yok etmeye çalışan emperyalizme karşı milletimizin ebedi bekasının en önemli göstergesidir. Bu zafer; yoksulluğa, haksızlığa ve tüm olumsuz şartlara rağmen işgale baş eğemeyen Atatürk ve silah arkadaşları önderliğindeki milletimizin zaferidir. Türkiye Cumhuriyetinin temeli bu zaferle sağlamlaştırılmış ve ebedi hayatı burada şeref tacını giymiştir. Yine çok iyi bilinmelidir ki dünya durdukça bu millet denge unsuru olarak var olacak, var olduğu sürece de varlığından, birliğinden ve dirliğinden asla taviz vermeyecektir. Bu düşüncelerle tüm halkımızın ve esnaf sanatkarlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, bu topraklarda hür ve kendi bayrağımız altında yaşamamızı kanları ve canları pahasına sağlayan başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizi hürmet, minnet ve şükranla anıyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA