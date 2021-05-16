Ahmet Oğuz: "Avrupa potasına girdik"
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Ahmet Oğuz: "Avrupa potasına girdik"

Ahmet Oğuz: 'Avrupa potasına girdik'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'un genç oyuncusu Ahmet Oğuz, takımının Avrupa potasına girdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

DG Sivasspor'un genç oyuncusu Ahmet Oğuz, takımının Avrupa potasına girdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek ligi 5. sırada tamamlayan Sivasspor, Beşiktaş'ın Türkiye Kupasını kazanması halinde Avrupa kupalarına gidecek.

Kırmızı-beyazlı camia büyük bir heyecanla Beşiktaş karşılaşmasından çıkacak sonucu beklerken, takımın sağ beki Ahmet Oğuz'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden takımı ile ilgili paylaşım yapan Oğuz, paylaşıma şu açıklamayı ekledi;

"Bu başarı büyük Sivasspor taraftarlarına armağan olsun. Koskoca bir aile tablosu bırakıyorum buraya. Dönüp arkamıza baktığımızda ne kadar zorluk çektiğimiz dönemden buralara gelebilmek çok ama çok zordur. Bizler bunu başardık ve Avrupa potasına girdik çok ama çok mutluyum. Umarım her şey istediğimiz gibi gider Sivasspor laik olduğu yerde tekrar boy gösterebilmek nasip olur. Bugün Avrupa'da en uzun yenilmezlik serisi unvanı da bizim elimizde 19." - SİVAS

Ahmet Oğuz: 'Avrupa potasına girdik'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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