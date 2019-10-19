19.10.2019 21:26

- Ahmet Nur Çebi yönetim kurulunu tanıttı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta yarın yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulunu, kongre üyelerine tanıttı. Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda gerçekleşen organizasyona yaklaşık bin 800 genel kurul üyesi katıldı.

Beşiktaş'ta yarın gerçekleşecek olan seçimde aday olan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu listesindeki isimleri tanıttı. Beşiktaş Genel Kurul Üyeleri'nin katıldığı gece, Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda gerçekleşti. Yaklaşık 1800 genel kurul üyesinin yer aldığı organizasyonda Ahmet Nur Çebi'nin salona girmesiyle birlikte büyük coşku yaşandı. Masaları gezerek geceye katılan üyeleri tek tek selamlayan Ahmet Nur Çebi, daha sonra konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı.

Seçilmeleri halinde taraftar desteğini arkalarına alarak her türlü zorluğun altından kalacaklarını ifade eden Çebi, "Beşiktaş'ın 7,5 sene önce de zor günleri vardı. Biz de kulübü kurtarabilmek için göreve talip olduk. Yönetici olarak görev yaptığım 6,5 yıllık sürede hiçbir zaman gururumu Beşiktaş'ın önüne koymadım. Beşiktaş, benim değerlerim ve özelim. Şartlar ne olursa olsun ben buradayım. Bu zor durumda başkanlığa adaylığını koyan diğer arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ın sahipsiz olmadığını hep beraber gösterdik. Beşiktaş'ın geleceğine zincir vuran bir devir teslim düzenini yıkmaya geliyorum. Değişim istiyorum. Bu yola ulaşılabilir ve şeffaf olmak, çok çalışacağımızın sözünü vererek çıktık. Yalan söylemeyeceğim. Her şeyi anlatacağım. İftiralar atıldı, basında hakkımızda yalan şeyler söylendi. Zorunda kaldığım için cevap verdim. Cevap verdiğim için de sizlerden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Çebi, konuşmasının ardından yönetim kurulu listesinde yer alan isimleri tek tek kürsüye çağırdı. Toplu fotoğraf çekiminin ardından genel kurul üyeleri, salona kurulan dev ekranlarda Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasını takip etti.

Kaynak: İHA