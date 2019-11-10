Ahmet Nur Çebi ve eşi Atatürk'ü andı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve eşi Berna Çebi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

10.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:50
Ahmet Nur Çebi ve eşi Atatürk'ü andı

Beşiktaş Kulübü Başkanı ve eşi Berna Çebi, Ulu Önder 'ü andı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Çebi ile eşi, Atatürk'ün 1938 tarihinde saat dokuzu beş geçe hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyaret etti.

Ahmet Nur Çebi ve eşi Berna Çebi, burada Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

Kaynak: AA
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