Ahmet Nur Çebi: Transfer bitmeden konuşmak doğru olmaz
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Ahmet Nur Çebi: Transfer bitmeden konuşmak doğru olmaz

Ahmet Nur Çebi: Transfer bitmeden konuşmak doğru olmaz
Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Haberler | Spor

"TFF'nin önemli adalet dağıtan kurumlarındaki kurul üyelerinin seçimle geleceği bir düzeni tasarladık""Yayıncı kuruluş ile 2 senedir sıkıntı yaşıyoruz" "Galatasaray'a başarılar dilerim"Ercan ATA - Nesrin Aydın YALDIZ - Harun ÖZALP / ANKARA, - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF Olağan...

"TFF'nin önemli adalet dağıtan kurumlarındaki kurul üyelerinin seçimle geleceği bir düzeni tasarladık"

"Yayıncı kuruluş ile 2 senedir sıkıntı yaşıyoruz" 

"Galatasaray'a başarılar dilerim"

Ercan ATA - Nesrin Aydın YALDIZ - Harun ÖZALP/ ANKARA, - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF Olağan Genel Kurulu'nun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çebi, "TFF'nin önemli adalet dağıtan kurumlarındaki kurul üyelerinin seçimle geleceği bir düzeni tasarladık. Artık adaletsizlikten şikayet edenler kendi seçtikleri adamların adaletsiz olduklarından söz etmeyeceklerdir" dedi. 

Türk futbolunda herkesin bir derdi var diyen Ahmet Nur Çebi, "Hep adalet istiyoruz diyorlar fakat bir türlü gerçekleştiğini göremiyoruz. Birisinin mutlu olduğuna diğeri mutlu olamıyor. Artık bizlerin seçmiş olduğu kişilerin görev yaptığı bir düzen arzu ettik. Kulüpler Birliği Başkanlığı dönemimde başladık biz bu çalışmaya. O dönemden beri seslendiriyoruz. Dün akşam yapılan toplantıda da federasyon ve kulüpler birliği olarak hem fikir oldular. TFF'nin önemli adalet dağıtan kurumlarındaki kurul üyelerinin seçimle geleceği bir düzeni tasarladık. Artık adaletsizlikten şikayet edenler kendi seçtikleri adamların adaletsiz olduklarından söz etmeyeceklerdir" ifadelerini kullandı. 

"TRANSFER BİTMEDEN KONUŞMAK DOĞRU OLMAZ"Başkan Ahmet Nur Çebi yeni sezon transfer çalışmaları ile ilgili, "Bizim ağzımızdan transfer bitmeden transferle ilgili konuşmak doğru olmaz. Taraftar veya basın bu konular hakkında konuşabilir. Bizim bu konular hakkına konuşmamızın tek bir koşulu var. Her iki tarafında anlaşmaya imza atmasıdır. Şu anda bahsi geçen her iki transferde de imzaların tamamlanmadığını görüşmelerin süreceğini fakat olumlu da gittiğini söyleyebilirim" şeklinde konuştu. "YAYINCI KURULUŞ İLE 2 SENEDİR SIKINTI YAŞIYORUZ" Başkan Çebi, Süper LİG A.Ş. kurulmasına ilişkin, "Yayıncı kuruluşla iki seneden beri sıkıntı yaşanıyor. Dolayısıyla yayıncı kuruluşlarla ihaleyi yapan kulüplerin bir araya geldiği bir anonim şirket kurmayı düşündük. Toplantıda konuşulduğu üzere federasyonunda bu karar sıcak bakacağını ifade etmesi bizim için olumludur" dedi. 

Çebi son olarak, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Hollanda ekibi PSV Eindoven'i konuk edecek Galatasaray'a başarılar diledi.

Ahmet Nur Çebi: Transfer bitmeden konuşmak doğru olmaz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata

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