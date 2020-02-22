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Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor maçı öncesi futbolcularla bir araya geldi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'de bu akşam oynanacak Trabzonspor maçı öncesi futbolcularla bir araya geldi.

22.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:38
Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor maçı öncesi futbolcularla bir araya geldi

Beşiktaş Kulübü Başkanı , Süper Lig'de bu akşam oynanacak Trabzonspor maçı öncesi futbolcularla bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Çebi'nin, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelip akşam oynanacak karşılaşma için başarı dilediği duyuruldu.

Beşiktaş, saat 20.00'de Vodafone Park'ta Trabzonspor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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