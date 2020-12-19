Ahmet Nur Çebi: "TFF'nin yanımızda olması gerekirdi, zerre kadar yanımızda olmamışlardır"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni tip koronavirüs sürecinde kulüplere yeterli desteği sağlamadığını söyledi.

Çebi, çevrim içi yapılan kulübün 2020 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısında, TFF'nin yanı sıra Kulüpler Birliği Vakfı ve Süper Lig'in yayıncı kuruluşunu eleştirdi.

Çebi, federasyonun pandemi sürecinde kulüplere sağladığı bir şey olmadığını belirterek, "İhtiyacımız olduğu bu dönemde TFF'nin yanımızda olması gerekirdi, zerre kadar yanımızda olmamışlardır. UEFA, FIFA nezdinde yaptığımız girişimler, oradan haksız fesihle giden futbolcularımızın yarattığı duruma UEFA ve FIFA'nın kayıtsız kalması, hatta futbolcudan yana tavır alması karşısında TFF'nin girişimleri olmalıydı, maalesef bu girişimler olmamıştır, olmuşsa sönük kalmıştır. Türk futbolu için bir zayiat söz konusudur." değerlendirmesinde bulundu.

Çebi, TFF'nin UEFA ile olan ilişkilerde haklarını yeteri kadar koruyamadığını dile getirdi.

UEFA ve FIFA'nın futbolcu sendikası gibi davrandığını vurgulayan Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"UEFA ve FIFA'nın bu davranışlarından rahatsız oluyoruz. Pandemi başladığında UEFA yetkililerinin mali konularda kulüplerimize süre tanınması, anlayışlı davranması konusunda açıklamaları olmasına rağmen verdikleri kararın arkasında olmadıklarını gördük. Pandeminin mücbir bir sebep olmadığını yazarak mahkeme kararını göndermişlerdir. Gelirlerimizden yüzde 15 kısacakları yönünde yazı gönderiyor."

Kulüpler Birliği Vakfı üyelerinin de ilginç şekilde birbirleriyle mücadele halinde olduğunu belirten Çebi, "Kulüpler Birliği sanki kulüplerin sahada değil de birbirleriyle mücadele ettiği yer haline gelmiş. Umarım bu da kısa sürede değişir. Sanıyorum oradaki hava, içinde bulunduğumuz zor durumdaki yılgınlığın yorgunluğun nedenidir. Birliği ve beraberliğin oluştuğu, haklarımızı ve hukuklarımızı beraberce koruduğumuz yapıyla orada yürümeyi inşallah Allah nasip eder." diye konuştu.

Yayıncı kuruluşla ödemeler konusunda yaşananlara değinen Çebi, "Yayıncı kuruluş açıklama yaptı. Kulüpler Birliği ve TFF de açıklama yaptı. Anlaşmalarımız var. İçinde olduğumuz durumdan dolayı fedakarlığı kulüplerin yapması gerektiği yönünde görüş var. Futbolcuya pandemi yok. Yayıncı kuruluş pandemiden dolayı indirim talep ediyor, kulüpler olarak bunu doğru bulmuyoruz. Uyumlu olmayı istiyoruz ama maalesef onların da yeteri kadar anlayışlı olmadığını görüyoruz. Umarım kısa sürede sürtüşme biter. Aramızda olan tartışmaların bize de fayda getirmeyeceğini biz de biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma

Bankalar Birliği ile yeniden yapılandırma konusunda varılan anlaşmaya değinen Çebi, şunları söyledi:

"Geldiğimizden beri yürürlükte olan kredi sözleşmesinin Beşiktaş'a nefes aldırmayacağını ifade ettim ama değişmesiyle ilgili yapılan çalışmalar devam ediyor. Bugüne kadar Bankalar Birliği ile yaptığımız sözleşmenin aşırı yükünü kendi imkanlarımızla, becerilerimizle aştığımızı biliyoruz. Bunun sürekli olamayacağını herkesin kabul etmesi gerekir. Bazı arkadaşlar, malum kişiler 'güçlü başkan, güçlü yönetim' versin diyorlar. Bırakın kökten çözmeye çalışalım. Kötü niyetli davranmayı bırakın, seçim zamanı ne haliniz varsa görün. Eski başkanın dediği gibi 'hodri meydan' sandık orada."

Abdullah Avcı'nın alacakları

Futbol takımının eski teknik direktörü Abdullah Avcı ile 12 milyon liralık ve 3 yıllık olmak üzere toplam 36 milyon liralık sözleşme imzalandığına dikkati çeken Çebi, şu görüşleri paylaştı:

"Kendisiyle görüşeceğiz. Dava açtı, uzlaşı içinde olacağımızı ümit ediyorum. Kendisinden agresif tavır görmediğim için teşekkür ediyorum. Trabzonspor'da hocalık yaparken Beşiktaş'tan maaş almayı onun takdirine bırakacağız. Orada 5-6 milyon liraya hocalık yapıyorsunuz. Burada 12 milyonluk kontratınız var. Hocamızın hak ettiği bir şey varsa verelim ama yakışan bir şey olsun."

VAR kararlarına eleştiri

Başkan Çebi, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin faydalı olduğunu ama maçları yöneten hakemleri hataya sürüklediğini söyledi.

Kendisinin VAR sistemini ve genç hakemleri desteklediğini kaydeden Çebi, "VAR faydalı. Doğru kullanmak arzusuyla yapıyorsanız Türk futboluna adalet getireceğinden, az hata getireceğinden şüphem yok. Hakemlerimizin hata yapmadığı yerde VAR'ın çağırıp ona hata yaptırdığı yerde soru işaretiyle kafamız meşgul. TFF'den ve Merkez Hakem Kurulundan ricam VAR'a yakışır, ihtiyaç nedenlerine uygun yönetilmesini sağlamalarıdır. VAR işe yarasın diye oraya konuldu. Maçı doğru yöneten hakeme hatalı kararlar verdiren VAR'a 'hayır' diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Alanlar ve verenler kavgası başlamıştır"

Kendi yönetiminde eskiden de görev almış isimlerin olduğunu hatırlatan siyah-beyazlı kulübün başkanı, şunları kaydetti:

"Bu arkadaşlara Beşiktaş'a katkı vermemesini söyleyenler var. Bu nasıl hırs, sana ne. Artık Beşiktaş camiasının alanlarla verenleri birbirinden ayırt etmesi gerektiği zamanı geldi. Şu an yaşadığımız kavganın alanlarla verenler arasında olduğu net ortaya çıkmıştır. Alanlar ve verenler kavgası başlamıştır. Kimlerin kazanacağı malum, gerçek Beşiktaşlılar kazanacak. Beşiktaş'a yardım edenler, maddi ve manevi verenler kazanacak."

"Bindirilmiş kıtalarla işimiz yok"

Zamanın birlik ve beraberlik zamanı olduğunu anlatan Çebi, "Art niyetleri bir kenara bırakalım. Seçim zamanı yapanla yapmayanı ayırt edecek genel kurul üyelerimizin olduğunu biliyoruz. Bindirilmiş kıtalarla işimiz yok. Bindirilmiş kıtaların bu işe yetmeyeceğini değerli genel kurul üyeleri zaten gösterdi." şeklinde konuştu.

Toplu aidat yatırılmasına da değinen Çebi, "Aidatları, başkaları tarafından yatırılmış genel kurul üyelerinin kendilerine mesaj yoluyla bunun tüzük gereği doğru olmadığı vurgulandı. Bu iyi niyetimizi gösteriyor. Başkalarının haberi bile olmadan paralarının yatırıldığını görüyoruz. Bu kaos artık bitsin. Eski yöneticiler, eski başkanlar kim varsa lütfen başkalarının yerine aidat yatırmayı sonlandırsın." ifadelerine yer verdi.

Pandeminin kendilerine çok sıkıntı yaşattığını kaydeden Çebi, şunları söyledi:

"Yönetim kurulu üyelerimiz çalışıyor, emek veriyor. Bana eşlik ettiler, maçlara gittiler. Şu an hastanede bile olan var. Bizler mücadele ederken, insanlar evde kalıp korunurken ne kadar risk altında oduğumuzu göz önünde bulundurmalarını istiyorum."

"Kimse Beşiktaş hocasına 'x' diye hitap edemez"

Futbol takımı teknik direktörü Sergen Yalçın'a yayıncı kuruluşta "x" diye hitap edilmesine tepki gösteren Çebi, "Hocamızla ilgili 'x' şeklinde ifadeyi kullanan kişiyi kınıyorum. beIN Sports'un da bu hususta hata yapanları dikkate davet etmesini önemle rica ediyorum. O kişinin dikkatinin çekildiğini duymak ve görmek istiyoruz. Kimse Beşiktaş'ın hocasına 'x' diye hitap edemez, burası Beşiktaş... Hocama 'x' diyecek hiçbir kurum ve kuruluş söz konusu olamadı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan