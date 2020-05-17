Ahmet Nur Çebi teşekkür mesajı yayımladı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi bir teşekkür mesajı yayımladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi bir teşekkür mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda Çebi, "Kovid-19 tarama testimin pozitif sonuç vermesinin ardından hazırladıkları anlamlı videoyla bana büyük bir moral veren BJK-Kabataş Vakfı Okulları'nın değerli öğrencileri ile sosyal medya aracılığıyla geçmiş olsun dileklerini ileten taraftarımıza şükranlarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA