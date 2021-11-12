Ahmet Nur Çebi, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı ziyaret etti
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı makamında ziyaret etti.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı makamında ziyaret etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda Çebi, Albayrak ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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