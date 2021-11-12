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Ahmet Nur Çebi, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı ziyaret etti

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Ahmet Nur Çebi, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı ziyaret etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı makamında ziyaret etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı makamında ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda Çebi, Albayrak ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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