Ahmet Nur Çebi, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı ziyaret etti

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı makamında ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda Çebi, Albayrak ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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